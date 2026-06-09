LGS 2026 SINAV TAKVİMİ: LGS ne zaman? Liselere Geçiş Sistemi Sınavı'na kaç gün kaldı? LGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
2026 LGS için geri sayım başladı! Milyonlarca öğrencinin kaderini belirleyecek sınavın tarihi netleşirken, "LGS ne zaman yapılacak, sınava kaç gün kaldı?" soruları gündemdeki yerini koruyor. Sınav giriş belgeleriyle ilgili detaylar da araştırılıyor; adaylar, e-Okul üzerinden belge sorgulama ekranına nasıl ulaşacağını merak ediyor. Ayrıntılar haberimizde.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında geri sayım hız kazanırken, sınav süreci öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. 2026 yılı sınav takviminin netleşmesiyle birlikte adaylar, büyük gün için kalan süreyi hesaplamaya başladı. Öte yandan sınav giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağı ve nasıl sorgulanacağı da en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. LGS sürecine dair bilinmesi gereken tüm önemli detaylar haberimizde…
LGS NE ZAMAN, KAÇ GÜN KALDI?
A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası karşılaşma programının sınav günüyle çakışması üzerine Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde LGS takviminde güncellemeye gittiğini açıklamıştı.
Bu düzenlemeye göre Liselere Geçiş Sistemi sınavı 13 Haziran Cumartesi günü uygulanacak. Sınavın ilk oturumu saat 09.30’da başlayacak, ikinci oturum ise 11.30’da gerçekleştirilecek.
LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA
Fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgeleri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın e-Okul sistemi üzerinden erişime açıldı. Adayların sınav günü bu belgeyi yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Ayrıca öğrencilerin, kimlik doğrulaması için geçerli bir kimlik belgesini de ibraz etmeleri zorunlu tutuluyor.