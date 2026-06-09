LGS 2026 SINAV TAKVİMİ: LGS ne zaman? Liselere Geçiş Sistemi Sınavı'na kaç gün kaldı? LGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında geri sayım hız kazanırken, sınav süreci öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. 2026 yılı sınav takviminin netleşmesiyle birlikte adaylar, büyük gün için kalan süreyi hesaplamaya başladı. Öte yandan sınav giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağı ve nasıl sorgulanacağı da en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. LGS sürecine dair bilinmesi gereken tüm önemli detaylar haberimizde…