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        Haberler Gündem LGS 3. nakil tercihi olacak mı? 2023 LGS 3. tercihleri ne zaman yapılacak? Hiçbir liseye yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak?

        LGS 3. nakil tercihi olacak mı? 2023 LGS 3. tercihleri ne zaman yapılacak?

        Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 31 Temmuz'da açıklanırken Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçları ise 7 Ağustos günü "meb.gov.tr" internet adresi üzerinden ilan edildi. İkinci nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler LGS 3. nakil tercihlerine çevrildi. İşte 2023 LGS 3. nakil tercih sonuçlarına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2023 - 11:35
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        LGS 1. nakil sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi "meb.gov.tr" üzerinden 31 Temmuz'da erişime açılmıştı. 24 ile 28 Temmuz günleri arasında yapılan LGS 2. tercih sonuçları ise 7 Ağustos Pazartesi günü adayların erişimine açıldı. Lise 2. nakil işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler "LGS 3. nakil tercihi olacak mı, ne zaman başlayacak?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 LGS 3. nakil tercihleri hakkında merak edilenler...

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        LGS 2. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        MEB LGS nakil ve yerleştirme takvimine göre; yerleştirmeye esas lise 2. nakil sonuçları açıklandı.

        LGS 2. NAKİL SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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        LGS 3. TERCİHLER OLACAK MI, NE ZAMAN?

        MEB tarafındna yayınlanan 2023-2024 lise nakil takvimine göre ikinci tercşh sonuçları 7 Ağustos'ta açıklandı.

        LGS yerleştirme takvimine göre; 8-16 Ağustos: Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvurular alınacak.

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        - 18 Ağustos: İl veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları yerleştirmeleri tamamlanacak.

        - 22-25 Ağustos: Yatılılık başvuruları okul ve kurumlarca alınacak.

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        MEB 2023-2024 LİSE NAKİL TAKVİMİ

        Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 24-28 Temmuz 2023

        Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 31 Temmuz 2023

        Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 31 Temmuz- 4 Ağustos 2023

        Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 7 Ağustos 2023

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        LGS'DE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

        LGS'nin iki nakil sürecinde de hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması 8-16 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. Yerleştirme süreci 18 Ağustos 2023 tarihinde tamamlanacak.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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