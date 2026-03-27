        Haberler Bilgi Gündem LGS beslenme paketi ne demek? LGS beslenme paketi nedir, ne zaman verilecek? Liseler Geçiş Sistemi LGS beslenme paketinde neler var?

        Milli Eğitim Bakanlığı, Haziran ayında gerçekleştirilecek LGS öncesinde öğrencilerin sınav performansını destekleyecek yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. İlk kez bu yıl uygulanacak düzenlemeyle, sınavın iki oturumu arasındaki 45 dakikalık arada öğrencilere ücretsiz "LGS beslenme paketi" sunulacak. Hem öğrencilerin enerji seviyesini korumayı hem de sınav stresini azaltmayı hedefleyen uygulamanın detayları merak konusu oldu. İşte bilgiler...

        Giriş: 27.03.2026 - 22:22 Güncelleme:
        1
        2

        LGS BESLENME ÇANTASI NEDİR?

        Kılınç, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıflara yönelik 14 Haziran'da düzenlenecek, katılımın isteğe bağlı olduğu LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

        Bakanlıkça bu yıl ilk defa alınan karar doğrultusunda merkezi sınavın birinci oturumu ile ikinci oturumu arasındaki sürede öğrencilere beslenme paketi verileceğini belirten Kılınç, şöyle konuştu:

        3

        "Bu beslenme paketinin içeriği, uzmanların görüşleri alınarak öğrencilerimizin sınava ilişkin konsantrasyonlarını artıracak, olası beslenme ihtiyaçlarını giderebilecek içeriklerde hazırlandı. Bu noktada e-Okul sistemi üzerinden velilerimiz tarafından başvuru esnasında açılacak olan sayfada, beslenme paketinin içerikleri hakkında bilgi verilerek, bu beslenme paketinden çocukların yararlanmasını isteyip istemedikleriyle ilgili görüşler alınacak. Daha sonra bu sistem üzerinde açılan ekranda başvuru onayını veren ve çocuğun bu beslenme paketi içeriğinden yararlanmasını isteyen, herhangi bir sağlık gerekçesiyle bir probleminin olmadığını düşünen velilerimizin çocuklarına arada bu beslenme paketleri ikram edilecek."

        4

        LGS BESLENME ÇANTASINDA NELER VAR?

        Kılınç, beslenme paketinde kuru meyveli yulaf bar, kuru üzüm, ceviz ve su bulunacağını bildirdi.

        Velilerde, özellikle sınav aralarında çocuklarının beslenmesine ilişkin kaygının söz konusu olduğunu dile getiren Kılınç, bu konuda taleplerinin bulunduğunu ifade etti.

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in direktifleriyle alan uzmanları tarafından bu konuya yönelik çalışma yapıldığını vurgulayan Kılınç, "Öğrencilerimizin özellikle besin ihtiyacını karşılayabilecek, sağlıklı ürünlerden oluşan bir paket içeriği oluşturuldu. Bu vesileyle de öğrencilerimizin özellikle 45 dakikalık arada, birinci oturumdan ikinci oturuma geçmeden önce ihtiyaçları olan besinleri almalarını sağlayabilecek bir imkan oluşturuldu. Bu noktada da bütün öğrencilerimizin bundan istifade etmesini bekliyoruz." dedi.

        5

        Beslenme paketlerinin sınava başvuru sırasında sadece e-Okul sistemi üzerinden talep edilmesi durumunda verileceğini ve içeriğine sistem üzerinden ulaşılabileceğini belirten Kılınç, "Çocukların belirtilen besin içeriklerine ilişkin olarak 'bu ürünleri tüketmesinde herhangi bir sakınca olmadığına' dair de beyan alıyoruz." diye konuştu.

        G7 ülkelerinden Hürmüz Boğazı çağrısı
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Pentagon: Elimizdeki Tomahawk füze sayısı kritik ölçüde azaldı
        İlkay Gündoğan'dan G.Saray itirafı!
        Bugün ne oldu? 27 Mart 2026'nın haberleri
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        İşte en pahalı transferler!
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Arda Güler'in pası gündem yarattı!
        Okan Buruk tekliflere set çekti!
        Cinsel dolandırıcılara tutuklama
        ABD’li artık savaşa destek vermiyor
        El freni dehşetinde Öykü'nün dedesi de hayatını kaybetti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Uşak Belediye Başkanı ve 13 kişi gözaltında
        YÖK Başkanı Özvar duyurdu! 3+1, 2+2 ya da 7+1 modeli geliyor
        2 yeni modelin fiyatı ortaya çıktı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
