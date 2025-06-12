LGS sözel ve sayısal geçmiş dönemde çıkmış sorular neler? LGS çıkmış sorular ve cevap anahtarı kitapçığı!
Liselere Geçiş Sistemi'ne hazırlanan öğrenciler LGS çıkmış sorular ve cevap anahtarı kitapçığı araştırılıyor. İyi bir lisenin hayalini kuran 8. sınıf öğrencilerine LGS'de sözel alanda toplam 50 soru sorulacak 75 dakika sürecek. Sınava girmeden önce eski soruları ve cevapları merak edenler 2024- 2023-2022-2021-2020 LGS (Liselere Geçiş Sistemi) çıkmış soruları ve cevaplarını kontrol ediyor. Peki LGS sözel ve sayısal geçmiş dönemde çıkmış sorular neler? İşte, MEB LGS sözel ve sayısal çıkmış sorular ve cevapları
LGS çıkmış sorular ve cevapları gündemde yer alıyor. Öğrenciler bu hafta sonu girecekleri Liselere Geçiş Sistemi sınavı öncesinde 2024- 2023-2022-2021-2020 LGS çıkmış soruları ve cevaplarını araştırıyor. 15 Haziran LGS sınavı öncesi öğrencilerin son kez göz atabilmeleri için Türkçe, Matematik, Fen Bilimler ve Yabancı Dil LGS çıkmış soruları sizin için haberimizde derledik.
LGS 2025 NE ZAMAN?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezî sınav, bu yıl 15 Haziran 2025 Pazar günü düzenlenecek.
Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre verilecek.
LGS ÇIKMIŞ SORULAR
2024 LGS ÇIKMIŞ SORULAR
2024 LGS SÖZEL BÖLÜM SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ
2024 LGS SAYISAL BÖLÜM SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ
2023 LGS ÇIKMIŞ SORULAR
2023 LGS SÖZEL BÖLÜM SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ
2022 LGS Çıkmış Sorular ve Cevaplar
2022 LGS Sayısal Bölüm Soruları için Tıklayınız
2022 LGS Sözel Bölüm Soruları için Tıklayınız
2021 LGS Çıkmış Sorular ve Cevaplar
2021 LGS Sözel Bölüm Soruları için Tıklayınız
2020 LGS Çıkmış Sorular ve Cevaplar
2020 LGS Sözel Bölüm Soruları için Tıklayınız