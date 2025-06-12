Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam LGS sözel ve sayısal geçmiş dönemde çıkmış sorular neler? 2024- 2023-2022-2021-2020 LGS çıkmış sorular ve cevap anahtarı kitapçığı!

        LGS sözel ve sayısal geçmiş dönemde çıkmış sorular neler? LGS çıkmış sorular ve cevap anahtarı kitapçığı!

        Liselere Geçiş Sistemi'ne hazırlanan öğrenciler LGS çıkmış sorular ve cevap anahtarı kitapçığı araştırılıyor. İyi bir lisenin hayalini kuran 8. sınıf öğrencilerine LGS'de sözel alanda toplam 50 soru sorulacak 75 dakika sürecek. Sınava girmeden önce eski soruları ve cevapları merak edenler 2024- 2023-2022-2021-2020 LGS (Liselere Geçiş Sistemi) çıkmış soruları ve cevaplarını kontrol ediyor. Peki LGS sözel ve sayısal geçmiş dönemde çıkmış sorular neler? İşte, MEB LGS sözel ve sayısal çıkmış sorular ve cevapları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2025 - 11:46 Güncelleme: 12.06.2025 - 12:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        LGS çıkmış sorular ve cevapları gündemde yer alıyor. Öğrenciler bu hafta sonu girecekleri Liselere Geçiş Sistemi sınavı öncesinde 2024- 2023-2022-2021-2020 LGS çıkmış soruları ve cevaplarını araştırıyor. 15 Haziran LGS sınavı öncesi öğrencilerin son kez göz atabilmeleri için Türkçe, Matematik, Fen Bilimler ve Yabancı Dil LGS çıkmış soruları sizin için haberimizde derledik.

        2

        LGS 2025 NE ZAMAN?

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezî sınav, bu yıl 15 Haziran 2025 Pazar günü düzenlenecek.

        Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre verilecek.

        LGS ÇIKMIŞ SORULAR

        2024 LGS ÇIKMIŞ SORULAR

        2024 LGS SÖZEL BÖLÜM SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ

        2024 LGS SAYISAL BÖLÜM SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ

        2023 LGS ÇIKMIŞ SORULAR

        2023 LGS SÖZEL BÖLÜM SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ

        2023 LGS SAYISAL BÖLÜM SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        2022 LGS Çıkmış Sorular ve Cevaplar

        2022 LGS Sayısal Bölüm Soruları için Tıklayınız

        2022 LGS Sözel Bölüm Soruları için Tıklayınız

        2021 LGS Çıkmış Sorular ve Cevaplar

        2021 LGS Sözel Bölüm Soruları için Tıklayınız

        2021 LGS Sayısal Bölüm Soruları için Tıklayınız

        4

        2020 LGS Çıkmış Sorular ve Cevaplar

        2020 LGS Sözel Bölüm Soruları için Tıklayınız

        2020 LGS Sayısal Bölüm Soruları için Tıklayınız

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hindistan'da 242 kişiyi taşıyan uçak düştü
        Hindistan'da 242 kişiyi taşıyan uçak düştü
        O anlar kamerada... Çay ve çekirdekle film gibi izlediler!
        O anlar kamerada... Çay ve çekirdekle film gibi izlediler!
        Kütahya'da 1,5 ayda 1250 sarsıntı kaydedildi!
        Kütahya'da 1,5 ayda 1250 sarsıntı kaydedildi!
        MANU, Osimhen için yeniden devrede!
        MANU, Osimhen için yeniden devrede!
        Motosikletli kuryeye çarptı! Kaskını ezip gitti!
        Motosikletli kuryeye çarptı! Kaskını ezip gitti!
        ABD'den "Irak'a gitmeyin" uyarısı
        ABD'den "Irak'a gitmeyin" uyarısı
        İran: Dost bir ülke bizi İsrail saldırısına karşı uyardı
        İran: Dost bir ülke bizi İsrail saldırısına karşı uyardı
        Kamu işçisinin zam pazarlığında 4. toplantı yarın
        Kamu işçisinin zam pazarlığında 4. toplantı yarın
        Musk pişman olmadan önce Trump ile görüştü mü?
        Musk pişman olmadan önce Trump ile görüştü mü?
        İki ziyaret, iki farklı görünüm
        İki ziyaret, iki farklı görünüm
        "Enflasyon düşmeye devam edecek"
        "Enflasyon düşmeye devam edecek"
        Sen misin taciz eden... Tetiğe bastı kameraya çekti!
        Sen misin taciz eden... Tetiğe bastı kameraya çekti!
        Eşinin kapısına gitti... "Hakkımı helal etmiyorum" Kahreden son!
        Eşinin kapısına gitti... "Hakkımı helal etmiyorum" Kahreden son!
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        "Türkiye gibi bir ülkenin sanayisiz büyümesi düşünülemez"
        "Türkiye gibi bir ülkenin sanayisiz büyümesi düşünülemez"
        Leroy Sane, G.Saray için İstanbul'da!
        Leroy Sane, G.Saray için İstanbul'da!
        Yüzüne bakmadı
        Yüzüne bakmadı
        Neden sabahları daha fazla hapşırıyoruz?
        Neden sabahları daha fazla hapşırıyoruz?
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!
        Al Hilal'den En-Nesyri'ye 40 milyon Euro!