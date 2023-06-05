LGS tercih dönemi ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Öğrenciler tamamlanan oturumlar sonrasında bir yandan sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ederken tercih maratonu için gözler tercih sürecine çevrildi. Peki, LGS 2023 tercih dönemi ne zaman başlayacak? İşte, LGS tercih dönemi hakkında merak edilen sorular ve yanıtları...