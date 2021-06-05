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LGS ne zaman 2021 yapılacak? LGS saat kaçta? MEB'ten açıklandı

LGS 2021 için sayılı saatler kaldı. Milyonlarca öğrenci en iyi lisede okumak için sınavda ter dökecek. Peki, LGS ne zaman? LGS saat kaçta? İşte 2021 LGS sınavıyla ilgili ayrıntılar haberimizde...

LGS ne zaman 2021 yapılacak? LGS saat kaçta? MEB'ten açıklandı

2021 LGS ne zaman, saat kaçta? Soruları merak konusu oldu. LGS merkezi sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Geçen yıl olduğu gibi 2021 yılında da sınav uygulaması iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Öğrencilere hepsi çoktan seçmeli türünde toplam 90 soru sorulacak.

LGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2021?

LGS 2021 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak.

Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak.

Sınav sonuçları, 30 Haziran 2021'de “www.meb.gov.tr” internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

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