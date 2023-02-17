LGS SINAVI ERTELENECEK Mİ?

2022 LGS sınavı tarihi ile ilgili Bakan Özer yeni bir açıklama yaptı. Milli Eğitim Bakanı, "Dikkat edersiniz sınav tarihini açıklamadık. Sınavların tarihi koşullara göre şekillenecek. Sadece LGS ve YKS sınavlarında ikinci dönemi kapsam dışına aldık. LGS sınavının tarihini inşallah ileri tarihte açıklayacağız." sözlerini kullandı.

LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS'nin ne zaman yapılacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl LGS sınavı 5 Haziran 2022 Pazar günü uygulanmıştı.