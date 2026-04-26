LGS ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte 2026 LGS tarihi
Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve milyonlarca 8. sınıf öğrencisinin hedeflediği liselere yerleşmek için katıldığı Liselere Geçiş Sistemi için geri sayım başladı. 2026 sınav takviminin açıklanmasıyla birlikte "LGS ne zaman yapılacak?" sorusu da netlik kazandı. Sınav tarihi, oturum saatleri ve adayların dikkat etmesi gereken tüm ayrıntılar belli oldu. İşte detaylar
LGS 2026 sınavına bu sene ortaokul son sınıfta okuyan ve başvuru yapan öğrenciler katılacak. Sınav için geri sayım sürerken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS takviminde geçtiğimiz günlerde bir güncelleme yapıldığı biliniyor. Peki, LGS sınavı hangi tarihe alındı ve 2026 LGS hangi gün gerçekleştirilecek? Bu değişiklikle birlikte öğrenciler ve veliler yeni sınav gününü yakından takip ediyor. Detaylar haberimizde
LGS 2026 NE ZAMAN?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirileceği açıklandı.
Daha önce 14 Haziran olarak duyurulan tarih, yapılan güncellemeyle bir gün öne çekildi.
Bu değişikliğin gerekçesi olarak Dünya Kupası maçı çakışmasının önüne geçilmesi gösterildi.
LGS SINAVINA KAÇ GÜN KALDI?
26 Nisan 2026 itibarıyla Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına 47 gün kaldı.
Adaylar sınava hazırlık sürecini hızlandırırken, kalan süreyi daha verimli değerlendirmeye odaklanıyor.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı LGS 2026 sonuçlarını 10 Temmuz 2026’da “www.meb.gov.tr” üzerinden açıklayacak.
Sonuç belgeleri posta ile gönderilmeyecek.
Tercih işlemleri 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak.
Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos 2026’da ilan edilecek.