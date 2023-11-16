LGS örnek sorular ve çözümleri yayımlandı! İşte Kasım ayı sayısal ve sözel LGS örnek sorular ve çözümleri
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlık yapan öğrencilerin çalışmalarına destek olmak amacıyla hazırlanan örnek soru ve çözümlü videoları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. İşte MEB 2023 Kasım LGS örnek sorular ve çözümleri...
Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Kasım LGS örnek soruları ve çözümlerini yayımladı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan LGS sınavına katılacak öğrenciler 2024 LGS örnek sınav soruları ve cevaplarına MEB'in resmi internet sitesi meb.gov.tr üzerinden ulaşabilecek. İşte 2023-2024 eğitim öğretim yılı Kasım sayısal ve sözel LGS örnek sorular ve çözümleri...
LGS KAPSAMINDAKİ MERKEZÎ SINAVA YÖNELİK ÖRNEK SORULAR YAYIMLANDI
2023-2024 eğitim öğretim yılında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezî sınava yönelik hazırlanan örnek soru kitapçıkları öğrencilerin erişimine açıldı.
ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞINDA 45 SORU YER ALDI
Örnek soru kitapçıklarında Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından onar soru; T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından ise beşer soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.
Örnek sorular 8'inci sınıf Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinin öğretim programlarında belirlenen konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlandı. Sorular; öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme vb. bilimsel süreç becerilerini ölçecek nitelikte hazırlandı.
MEB KASIM AYI SÖZEL VE SAYISAL LGS ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ
Soruların çözümleri Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmî YouTube kanalından izlenebiliyor.
SÖZEL BÖLÜM ÖRNEK SORULARIN ÇÖZÜM VİDEOSU İÇİN TIKLAYINIZ.
SAYISAL BÖLÜM ÖRNEK SORULARIN ÇÖZÜM VİDEOSU İÇİN TIKLAYINIZ.