LGS ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ | MEB Kasım ayı sayısal ve sözel LGS örnek sorular ve çözümleri yayımlandı!

LGS ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ | MEB Kasım ayı sayısal ve sözel LGS örnek sorular ve çözümleri yayımlandı!

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Kasım LGS örnek soruları ve çözümlerini yayımladı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan LGS sınavına katılacak öğrenciler 2024 LGS örnek sınav soruları ve cevaplarına MEB'in resmi internet sitesi meb.gov.tr üzerinden ulaşabilecek. İşte 2023-2024 eğitim öğretim yılı Kasım sayısal ve sözel LGS örnek sorular ve çözümleri...

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ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞINDA 45 SORU YER ALDI

Örnek soru kitapçıklarında Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından onar soru; T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından ise beşer soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.