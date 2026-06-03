LGS için geri sayım sürüyor. Sınava kısa süre kala gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımlayacağı sınav giriş belgelerine çevrildi. Belgelerde öğrencilerin sınava gireceği bina, salon ve sıra bilgileri yer alacak. Peki, LGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? LGS ne zaman 2026, LGS sınav giriş yerleri nasıl öğrenilecek? İşte LGS sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarih...