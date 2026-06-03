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        Haberler Bilgi Gündem LGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? LGS ne zaman 2026, LGS sınav giriş yerleri nasıl öğrenilecek?

        LGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? LGS ne zaman 2026?

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına günler kala öğrenciler ve veliler sınav giriş belgelerine odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre LGS sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarih belli oldu. Adaylar sınava girecekleri okul, salon ve sıra bilgilerini sınav giriş belgeleri üzerinden öğrenebilecek. Peki LGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı, sınav yerleri nasıl öğrenilecek ve LGS ne zaman yapılacak? İşte 2026 LGS sınav yerleri giriş belgesi sorgulama ekranı...

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        Habertürk
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 00:01 Güncelleme:
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        1

        LGS için geri sayım sürüyor. Sınava kısa süre kala gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımlayacağı sınav giriş belgelerine çevrildi. Belgelerde öğrencilerin sınava gireceği bina, salon ve sıra bilgileri yer alacak. Peki, LGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? LGS ne zaman 2026, LGS sınav giriş yerleri nasıl öğrenilecek? İşte LGS sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarih...

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        LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

        LGS sınav giriş belgesi 3 Haziran Çarşamba günü yayımlanacak.

        Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 3 Haziran'dan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.

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        LGS 2026 NE ZAMAN?

        LGS sayısal ve sözel oturumları, 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacak.

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        LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        LGS sınav sonuçları, 10 Temmuz'da "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Tercihlere esas kontenjan tabloları da aynı tarihte yayımlanacak.

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        LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

        LGS Tercih işlemleri, 13-24 Temmuz'da yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek.

        Yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları ise 5-14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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