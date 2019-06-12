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LGS sınav sonucu ne zaman açıklanır? 2019 LGS puan hesaplama nasıl yapılır?

LGS sonuçları öğrenciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. 1 Haziran'da milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleşen LGS sınavının ardından LGS sonuçları ise büyük merak konusu oldu. MEB sonuçların açıklanacağı tarihi duyurdu. İşte 2019 LGS sonuçları

LGS sınav sonucu

LGS sonuçları açıklandı mı? LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Şeklindeki sorular öğrenci ve veliler tarafından merak konusu oldu. İyi bir lisede eğitim alabilmek için sene boyunca ders çalışan öğrenciler 1 Haziran 2019'da gerçekleşen LGS'ye katılarak ter döktü. Şimdi ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihte. Milli Eğitim Bakanlığı 2019 sınav takviminde LGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2019

MEB'in duyurusuna göre LGS sonuçları 24 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak.

LGS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI!

LGS kapsamında dün gerçekleştirilen merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarı "https://www.meb.gov.tr" internet adresinden yayımlandı.

LGS SÖZEL SORU VE CEVAP ANAHTARI

LGS SAYISAL SORU VE CEVAP ANAHTARI

LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

1- Öğrencilerin Ham Puanının Hesaplaması

Standart puan ve toplam ağırlıklı standart puan hesaplama formülü aşağıda verilmiştir.

2- Öğrencilerin Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) Hesaplaması

Hesaplanan Toplam Ağırlıklı Standart Puan, kendi içinde en küçüğü 100 ve en büyüğü 500 olan bir puan dağılımına dönüştürülecektir.

Bu puanların bulunmasında aşağıdaki formül uygulanacaktır.

LGS SINAV İTİRAZLARI

a. Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının ve sonuçların https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde ÖDSGM resmî internet sayfasında yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak
yapılabilecektir.

b. Elektronik ortamda yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” veya T.C. Ziraat Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı Türkiye Halk Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı Türkiye Vakıflar Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı ya da şubeden, ayrıca; https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartları aracılığıyla 20 TL (KDV
dâhil) yatırılması gerekmektedir.

c. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

ç. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların e-Okul sistemi veya https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

d. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM fişi eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve
cevaplandırılmayacaktır.

e. Faksla ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

LİSE TABAN PUANLARI 2019

LGS puan hesaplama yapan öğrenciler lise taban puanları için de araştırmalarına devam ediyor. İşte 2019 lise taban puanları...

 

 

LGS tercihlerinin başlamasının ardından yayınlanan kılavuz içerisinde lise puanları da yer alacak. Sonuçlar 24 Haziran Pazartesi günü erişime açılacak.

 

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