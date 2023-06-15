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2023 LGS sonucu: LGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 4 Haziran tarihinde 1 milyonu aşkın öğrencinin katılımı ile tamamlandı. Sınavın sona ermesinin ardından LGS sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. LGS sınavı bilindiği gibi iki oturum şeklinde uygulanmaktadır. LGS sonuçlarının açıklanması ile birlikte adaylar, sınav sonuçları ölçüsünde tercihlerini şekillendirecek. İşte LGS sınav sonucu sorgulama ekranı...

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  • LGS sınav sonucu sorgulama ekranı 2023: MEB ile LGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ve erken açıklanır mı?

    LGS sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. 4 Haziran Pazar günü sayısal ve sözel olarak iki oturum şeklinde uygulanan LGS sınavı, soru ve cevap anahtarı geçtiğimiz günlerde yayımlandı. MEB sınav takvimine göre LGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, "LGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte 2023 LGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...
  • LGS sınav sonucu sorgulama ekranı 2023: MEB ile LGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ve erken açıklanır mı?

    LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    LGS sonuçları 26 Haziran tarihinde açıklanacak. Sınav sonuçları "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek.
  • LGS sınav sonucu sorgulama ekranı 2023: MEB ile LGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ve erken açıklanır mı?

    LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    LGS tercih tarihiyle ilgili olarak henüz bir açıklama gelmedi. Ancak geçtiğimiz sene LGS tercih süreci 4-20 Temmuz tarihleri arasında yapılmıştı. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

     
  • LGS sınav sonucu sorgulama ekranı 2023: MEB ile LGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ve erken açıklanır mı?

    2023 LGS SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

    LGS soru ve cevap anahtarı, sınavın tamamlanmasından kısa bir süre sonra www.meb.gov.tr adresinde yayımlandı.

     
  • LGS sınav sonucu sorgulama ekranı 2023: MEB ile LGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ve erken açıklanır mı?

    LGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

    LGS sınav sonuçları meb.gov.tr adresinden erime açılacak. Ortaokul 8. sınıf öğrencileri T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi ile  LGS sınav sonuçlarını sorgulayacak.

     
  • LGS sınav sonucu sorgulama ekranı 2023: MEB ile LGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ve erken açıklanır mı?

    LGS sınav sonuç ekranında adayların sınavlarda Türkçe Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinin doğru sayısı, yanlış sayısı ve boş sayısı yer alacak.
  • LGS sınav sonucu sorgulama ekranı 2023: MEB ile LGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ve erken açıklanır mı?

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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