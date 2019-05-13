LGS sınavı ne zaman? LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? soruları öğrenci ve veliler tarafından araştırılıyor. İstedikleri okulda lise eğitimi almak isteyen öğrenciler LGS sınavına girerek aldıkları puan doğrultusunda tercihlerini yapacak. 2019 LGS sınavına dair detaylar haberimizde.

LGS SINAVI NE ZAMAN?

MEB'in açıkladığı takvime göre, 2019 LGS sınavı 1 Haziran'da yapılacak. Sınavda başarılı olan öğrenciler puanlamalara göre istediği okulu tercih edebilecek ve ardından yerleştirme süreci başlayacak.

LGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2019

LGS sınavına az bir zaman kalmasına karşın henüz LGS sınav yerleri açıklanmadı. LGS sınav yerlerinin bu hafta ya da önümüzdeki hafta MEB tarafından erişime açılması bekleniyor.

LGS NİSAN AYI ÖRNEK SORULARI

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB),1 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik yedinci örnek soru kitapçığı yayımlandı.

Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 1 Haziran'da yapılacak merkezi sınava yönelik yedinci örnek soru kitapçığında, sayısal testte 20, sözel testte 25 olmak üzere toplam 45 soruya yer verildi.

Yeni örnek soru kitapçığına, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "http://odsgm.meb.gov.tr/" internet adresinden erişilebiliyor.

LGS NİSAN SAYISAL ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI

LGS NİSAN SÖZEL ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI

Merkezi sınava yönelik daha önce 2018 Ekim, Kasım ve Aralık ile 2019 Ocak, Şubat ve Mart aylarında örnek soru kitapçıkları yayımlanmıştı.