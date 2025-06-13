LGS sınavında kalem, silgi, kalemtıraş verilecek mi? LGS sınavına girerken neler yasak?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 15 Haziran Pazar günü uygulanacak. İyi bir lisede eğitim görmek isteyen 8.sınıf öğrencileri LGS sınavında kalemi silgi veriliyor mu merak ediyor. Veliler ve öğrencileri, sınav öncesinde LGS'de yasaklı olan ve olmayan eşyalar hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. MEB kılavuzuyla LGS’de kalem ve silgi veriliyor mu, akbil, bozuk para ve su götürülür mü sorusu yanıt buldu. İşte detaylar