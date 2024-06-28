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        Haberler Bilgi Gündem LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2024: LGS sonuçları AÇIKLANDI! LGS sınav sonucu nasıl ve nereden öğrenilir?

        LGS sonuçları açıklandı! 2024 LGS sonuç sorgulama ekranı

        2 Haziran günü binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen LGS sınav sonuçlar açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı sınav sonuç ekranı açıldı. İşte, LGS sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2024 - 07:22 Güncelleme: 28.06.2024 - 09:55
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        Milyonlarca öğrenci, hayallerindeki liseye gitmek için 2 Haziran günü yapılan LGS sınavına girdi. Adaylar, sözelden 50, sayısaldan 40 olmak üzere toplamda 90 soru yanıtladı. 2024 MEB takvimine göre, LGS sınav sonuçları 28 Haziran'da açıklandı ve öğrenciler için tercih dönemi başladı. İşte, 2024 LGS sonuç ekranı...

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        LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI

        1 milyon 38 bin 192 öğrencinin başvurduğu LGS sınavı sonuçları bugün yani 28 Haziran 2024 tarihinde açıklandı.

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        LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2024

        LGS sonuçlarını aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.

        2024 LGS SINAV SONUCU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        2024 LGS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        MEB'ten yapılan açıklamaya göre; LGS merkezî sınav sonuçları 28 Haziran'da açıklanacak. Aynı gün yerleştirme sürecine ilişkin Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlanacak.

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