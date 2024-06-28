Milyonlarca öğrenci, hayallerindeki liseye gitmek için 2 Haziran günü yapılan LGS sınavına girdi. Adaylar, sözelden 50, sayısaldan 40 olmak üzere toplamda 90 soru yanıtladı. 2024 MEB takvimine göre, LGS sınav sonuçları 28 Haziran'da açıklandı ve öğrenciler için tercih dönemi başladı. İşte, 2024 LGS sonuç ekranı...