Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem LGS SONUÇ TARİHİ AÇIKLANDI 2025 | LGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        LGS sonuçları açıklandı mı, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 15 Haziran tarihinde iki oturumda uygulandı. Belirtilen tarihte sınava katılım gösteren adaylar, LGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi mercek altına aldı. LGS sonuçları 'Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sınavlar Sistemi' üzerinden erişime sunulacak. Peki, "LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2025 - 20:02 Güncelleme: 05.07.2025 - 20:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        LGS sınav sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından, tercih süreci başlayacak. Adaylar LGS taban puanı ve sınav sonucu ölçüsünde tercihlerini belirtilen tarihte yapabilecek. Peki, "LGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...

        2

        LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Sınav sonuçları, 11 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.

        3

        LGS SONUÇLARI NASIL, NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        LGS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sınavlar Sistemi "https://www.meb.gov.tr/meb_sinavindex.php" üzerinden açıklanacak.

        LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        LGS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        LGS tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adana, Antalya ve Adıyaman'ın CHP'li belediye başkanları gözaltında
        Adana, Antalya ve Adıyaman'ın CHP'li belediye başkanları gözaltında
        4 dönümlük bahçe yangından etkilenmedi!
        4 dönümlük bahçe yangından etkilenmedi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzde yepyeni bir kapı açılacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzde yepyeni bir kapı açılacak
        Trump: İran vazgeçmiyor
        Trump: İran vazgeçmiyor
        Zeynep Sönmez'den 3. turda veda!
        Zeynep Sönmez'den 3. turda veda!
        Arda Güler'den Xabi Alonso sözleri!
        Arda Güler'den Xabi Alonso sözleri!
        'Yeşil Vatan' için bir şehit daha!
        'Yeşil Vatan' için bir şehit daha!
        Google’da sezonunun gözdesi Türkiye
        Google’da sezonunun gözdesi Türkiye
        Fenerbahçe'de gündem transfer
        Fenerbahçe'de gündem transfer
        Beylikdüzü’nde rüşvet operasyonunda 18 vergi müfettişi tutuklandı
        Beylikdüzü’nde rüşvet operasyonunda 18 vergi müfettişi tutuklandı
        111 bin liralık servis ücreti olur mu?
        111 bin liralık servis ücreti olur mu?
        Kayıp olarak 4 gündür aranıyordu... Boğazı kesilip gömülmüş!
        Kayıp olarak 4 gündür aranıyordu... Boğazı kesilip gömülmüş!
        Ateş çemberinde kaldı, canı pahasına görevini bırakmadı
        Ateş çemberinde kaldı, canı pahasına görevini bırakmadı
        Konya'da parmak izi vahşeti çözdü!
        Konya'da parmak izi vahşeti çözdü!
        Jens Cajuste gelişmesi
        Jens Cajuste gelişmesi
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar
        Kıyı bölgelerini bekleyen tehlike!
        Kıyı bölgelerini bekleyen tehlike!
        "Yolcu, pilota 'Alçaktan uçuyoruz' demiş"
        "Yolcu, pilota 'Alçaktan uçuyoruz' demiş"
        OYAK İSKEN'de tam kontrol sağlıyor
        OYAK İSKEN'de tam kontrol sağlıyor
        Eski eşiyle tatilde
        Eski eşiyle tatilde