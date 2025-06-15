LGS taban puanları açıklandı mı? 2025 Lise LGS taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması ne zaman açıklanacak?
Liselere Geçiş Sınavı sonrası öğrenciler LGS taban puanları araştırmasına çıktı. İyi bir lisede eğitim görmek isteyen sekizinci sınıf öğrencileri LGS lise taban puanları ve başarı sıralamasına göre tercih yapacak. Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi taban puanları hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tamamlanan tercih sürecinin ardından ilan ediliyor. Peki LGS taban puanları açıklandı mı? 2025 Lise LGS taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması ne zaman açıklanacak?
LGS taban puanları 2025, bugün gerçekleşen Liselere Geçiş Sınavı sonrası merak konusu oldu. Merkezi sınav puanıyla liselere yerleşmek isteyen öğrenciler gözlerini liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerine çevirdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın her yıl yayınladığı LGS taban puanlar ve yüzdelik dilimler, tercih sürecinde belirleyici oluyor. Peki LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, LGS taban puanlarına ilişkin detaylar
LGS TABAN PUANLARI 2025
LGS 2025 taban puanları henüz açıklanmadı. Öğrencilerin puanları sınavın hemen ardından, hesaplamalarla şekillenmeye başlayacak. 11 Temmuz 2025 tarihinde tercihlere esas kontenjan tabloları ilan edilecek. MEB tarafından LGS ilk tercihlerin yapılmasının ardından taban puanları ve yüzdelik dilimlerin erişime açılması bekleniyor.
Ancak öğrenciler 2025 taban puanlarını ve kontenjanlarını paylaşana kadar 2024 listesinden puanlara göz gezdirebilir.
LGS PUAN HESAPLAMA
LGS puan hesaplaması, ilk olarak doğru ve yanlış cevap sayısının belirlenmesi ile başlar. Kurallara göre her üç yanlış cevap, bir doğru cevabı götürür. Buna bağlı olarak her test için net sayıları bulunur. Netler; doğru sayısından yanlışların üçte biri çıkarılarak bulunur.
Net sayıları, ortalama başarı ve standart sapma gibi verilere göre dönüştürülerek standart puanlara (SP) çevrilir. Her testin standart puanı, o teste ait katsayıyla çarpılır. 2025 yılında bu katsayılar; Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinde 4; İnkılap Tarihi, Din Kültürü ve Yabancı Dil testlerinde ise 1 puandır.
Tüm testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak LGS puanı elde edilir. Bu puan, öğrencinin başarı sıralamasını ve yüzdelik dilimi için kullanılır.
LGS'de bir de Okul Başarı Puanı olan OBP ile yapılan yerleştirme puanı bulunuyor. Merkezi sınav puanının yüzde 80'i ve okul başarı puanının yüzde 20'si alınarak hesaplanır. Yerleştirme Puanı = (Merkezi Sınav Puanı x 0.8) + (OBP x 0.2)
Formül:
1* X testi ham puanı = Öğrencinin X testindeki doğru sayısı − Öğrencinin X testindeki yanlış sayısı / 3
2* Standart Puan (SP) = 10 × (X testi ham puanı - X testin ham puan ortalaması) / X testin standart sapması + 50
3* X testi ağırlıklı standart puanı = X testinden alınacak standart puan × X testi ağırlıklı katsayısı
4* Toplam Ağırlıklı Standart Puan = Türkçe Testi Ağırlıklı Standart Puanı + Matematik Testi Ağırlıklı Standart Puanı + Fen Bilimleri Testi Ağırlıklı Standart Puanı + T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Testi Ağırlıklı Standart Puanı + Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testi Ağırlıklı Standart Puanı + Yabancı Dil Testi Ağırlıklı Standart Puanı
LGS 2025 TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?
Sınav sonuçları, 11 Temmuz'da "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri, posta yoluyla gönderilmeyecek.
Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.
Yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.