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LGS tercih kılavuzu yayımlandı! 2023 LGS tercihleri ne zaman başlıyor?

Millî Eğitim Bakanlığı LGS tercih yerleştirme kılavuzunu yayımladı. Tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından, taban puanlar, yüzdelik dilimler ve LGS tercih tarihleri netlik kazandı. Öğrenciler, bu yıl sınavdaki kendi yüzdelik dilimlerini, okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimlerini karşılaştırabilecek. Peki, "LGS tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılacak?" İşte 2023 LGS tercih tarihleri...

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  • LGS tercih kılavuzu yayımlandı! 2023 LGS tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılacak?

    LGS tercihlerinde heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bir milyonu aşkın öğrencinin katılımı ile tamamlanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih dönemine çevrildi. LGS tercih kılavuzu Milli Eğitim Bakalığı tarafından lise adaylarının erişimine sunuldu. Peki, "LGS tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılacak?" İşte 2023 LGS tercih sürecine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
  • LGS tercih kılavuzu yayımlandı! 2023 LGS tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılacak?

    LGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

    Millî Eğitim Bakanlığınca, 2023 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı.

    Merkezî yerleştirme; merkezî sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek.

     
  • LGS tercih kılavuzu yayımlandı! 2023 LGS tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılacak?

    Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak.

    Sınavla öğrenci alan okullarda merkezî sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.

    LGS 2023 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

     
  • LGS tercih kılavuzu yayımlandı! 2023 LGS tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılacak?

    LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    LGS tercihleri 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

     
  • LGS tercih kılavuzu yayımlandı! 2023 LGS tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılacak?

    2023 YÜZDELİK DİLİMLER DE BELLİ OLDU

    Öte yandan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri e-Okul sistemi üzerinden açıklandı.

    Bakanlık, öğrencilere rehberlik etmesi amacıyla 2022 yılı ortaöğretim kurumları kontenjan tabloları ile illere göre yüzdelik dilimlerdeki öğrenci sayılarını e-Okul üzerinden erişime açtı.

     
  • LGS tercih kılavuzu yayımlandı! 2023 LGS tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılacak?

    e-Okul üzerinden kontenjan tabloları ile 2022'de bu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler görülebiliyor.

    Öğrenciler, bu yıl sınavdaki kendi yüzdelik dilimlerini, okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırabiliyor.

    Ayrıca yerel yerleştirme kapsamında sınavsız öğrenci alan okulların kayıt bölgelerine göre tercih tablolarına da e-Okul üzerinden ulaşılabilecek.

     
  • LGS tercih kılavuzu yayımlandı! 2023 LGS tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılacak?

    LGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

    LGS tercih işlemi bireysel olarak https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmî ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir.

     
  • LGS tercih kılavuzu yayımlandı! 2023 LGS tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılacak?

    LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

    LGS tercih sayısı geçen yıl 20 olarak belirlenmişti. Bir adaya yerel yerleştirmede 5, merkezi yerleştirmede 10 ve eğer yapıyorsa yatılı yerleştirmede ise 5 olmak üzere en çok 20 tercih hakkı verilmişti.

    Bu yıl da LGS tercih sayısının aynı olması bekleniyor. MEB tercih kılavuzu ile detaylar ilerleyen günlerde belli olacak.

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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