LGS sona erdi. 8. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının her iki oturumu da başarıyla tamamlandı. Sınavın ardından binlerce öğrenci ve veli, "LGS 2025 tercihleri ne zaman başlayacak, kaç tercih hakkı var?" sorularının yanıtını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, sonuçları belirlenen takvim doğrultusunda erişime açacak. Ayrıntılar haberimizde...