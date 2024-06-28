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        Haberler Bilgi Gündem LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayınlandı! 2024 LGS tercihleri ne zaman başlayacak ve bitecek? LGS tercih ekranı

        LGS tercih kılavuzu yayınlandı! 2024 LGS tercihleri ne zaman başlıyor ve tercih sonuçları ilan tarihi nedir?

        2 Haziran'da gerçekleştirilen LGS sınavının sonuçları 28 Haziran itibarıyla açıklandı ve öğrencilerin merakla beklediği LGS tercih kılavuzu da yayınlandı. Kılavuzla beraber, tercihlerin ne zaman başlayacağı ve sonuçların ne zaman açıklanacağı da belirlendi. İşte, 2024 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu ile tercih tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2024 - 11:26 Güncelleme: 28.06.2024 - 11:26
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        Binlerce öğrencinin beklediği LGS sınav sonuçları açıklandı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz tercih dönemi başladı. MEB, LGS tercih ve yerleştirme kılavuzunu yayınladı. Öğrencilerin merak ettiği tercih tarihleri ve tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belirlendi. İşte, 2024 LGS tercih ekranı ile tercih tarihleri...

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        2024 LGS TERCİH KILAVUZ YAYINLANDI!

        Milli Eğitim Bakanlığı LGS sonuçlarının ardından 'Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nu yayınlandı.

        2024 LGS TERCİH KILAVUZUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        2024 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        LGS tercihleri 28 Haziran 2024 ile 17 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak.

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        2024 LGS TERCİH EKRANI İLE LGS TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

        Bugün itibarıyla başlayan LGS tercihleri öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüğüne onaylatılacak.

        2024 LGS TERCİH EKRANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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        2024 LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        LGS tercih sonuçlarının açıklanması ve boş kontenjanların ilan edilmesi için açıklanan tarih ise 22 Temmuz 2024.

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        2024 LGS BOŞ KALAN KONTENJANLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        İlk tercih sonuçları açıklandıktan sonra, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için boş kontenjan listeleri açıklanacak. 6-14 Ağustos 2024 tarihinde İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca yerleştirme başvurularının alınacak.

        7

        ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ 2024

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