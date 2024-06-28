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        Haberler Bilgi Yaşam LGS birincisi kim oldu? MEB 2024 LGS Türkiye şampiyonu kim, tam puan alan var mı, hangi ilden birinci çıktı?

        LGS birincisi kim oldu? MEB 2024 LGS Türkiye şampiyonu kim, tam puan alan var mı, hangi ilden birinci çıktı?

        LGS birincisi merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nca açıklanan Liselere Geçiş Sistemi Merkezi Sınav sonuçları sonrası adayların sıralamaları, puanları ve yüzdelik dilimleri de belli oldu. İyi bir lisede eğitim görmek isteyen öğrenciler tam puan almayı hedefliyor. Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleşen sınavda LGS birincisi kim oldu, tam puan alan var mı, hangi ilden birinci çıktı sorusuna yanıt aranıyor. Peki 2024 LGS'de kim birinci oldu? İşte LGS sınav birincisi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2024 - 09:44 Güncelleme: 28.06.2024 - 09:58
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        LGS 2024 birincisi milyonların gündeminde yer alıyor. Bugün açıklanan LGS sonuçları sonrası hangi il ve ilçeden birinci çıktığı belli olacak. Bilindiği gibi, hemen hemen her yıl belirli sayıda öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak sınavdan tam puan alıyor. Peki LGS birincisi kim oldu? MEB 2024 LGS Türkiye şampiyonu kim, tam puan alan var mı, hangi ilden birinci çıktı, full çeken var mı?

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        LGS TÜRKİYE 2024 BİRİNCİSİ KİM OLDU?

        LGS birincisi henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklama yapılınca haberimizde yer alacaktır.

        LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2 Haziran'da yapılan merkezî sınavın sonuçları açıklandı. Öğrenciler, sınav sonuçlarını "meb.gov.tr" adresinden öğrenebilecek.

        2024 LGS SINAVINA KAÇ ÖĞRENCİ BAŞVURDU?

        Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül, LGS merkezi sınavına 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin başvurduğunu bildirdi.

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        GEÇEN SENE 2023 LGS'DE KAÇ KİŞİ FULL ÇEKTİ VE BİRİNCİ OLDU?

        MEB'den yapılan açıklamaya göre; 2023 Merkezi Sınava katılan 1.030.195 öğrenciden tüm sorulara doğru cevap veren öğrenci sayısı 562 oldu.

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