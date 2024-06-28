LGS 2024 birincisi milyonların gündeminde yer alıyor. Bugün açıklanan LGS sonuçları sonrası hangi il ve ilçeden birinci çıktığı belli olacak. Bilindiği gibi, hemen hemen her yıl belirli sayıda öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak sınavdan tam puan alıyor. Peki LGS birincisi kim oldu? MEB 2024 LGS Türkiye şampiyonu kim, tam puan alan var mı, hangi ilden birinci çıktı, full çeken var mı?