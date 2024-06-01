Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam LGS’de kalem ve silgi verilecek mi? LGS sınavına akbil, kalemtıraş, uçlu kalem, bozuk para ve su götürülür mü, neler götürmek yasak?

        LGS'de kalem ve silgi veriliyor mu? LGS sınavında akbil, bozuk para ve su götürülür mü, neler yasak?

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 2 Haziran Pazar günü uygulanacak. İyi bir lisede eğitim görmek isteyen 8.sınıf öğrencileri LGS sınavında kalemi silgi veriliyor mu merak ediyor. Veliler ve öğrencileri, sınav öncesinde LGS'de yasaklı olan ve olmayan eşyalar hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. MEB kılavuzuyla LGS'de kalem ve silgi veriliyor mu, akbil, bozuk para ve su götürülür mü sorusu yanıt buldu. İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2024 - 10:51 Güncelleme: 01.06.2024 - 23:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        LGS’de kalem ve silgi veriliyor mu sorusunun yanıtı MEB kılavuzuyla yanıt buldu. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında uygulanacak olan merkezi sınav, 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak. Pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav binasına alınmayacaktır. Peki LGS’de kalem ve silgi veriliyor mu? LGS sınavında akbil, bozuk para ve su götürülür mü, neler yasak?

        2

        LGS'DE KALEM, SİLGİ, KALEMTRAŞ VERİLİYOR MU?

        2 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi sınavında öğrencilere kalem verilmeyecek. Sınava girecek adayların en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulundurmalara gerekiyor.

        Öğrencilerin sınava gelirken yanlarında geçerli- kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) olması gerekmektedir. Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

        LGS SU ŞİŞESİ GETİRMEK YASAK MI?

        Öğrenciler sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilecek.

        3

        LGS'DE NELER YASAK?

        Öğrenciler, sınav salonlarına alınırken üzerlerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta, cüzdan, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav binasına alınmayacaktır.

        4

        LGS 2024 SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın yapılacağı tarihi geçtiğimiz aylarda duyurmuştu. Buna göre; 2024 LGS sınavı 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak. Birinci oturum saat 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        15'inci kez en büyük Real Madrid!
        15'inci kez en büyük Real Madrid!
        Anne ve babalar dikkat
        Anne ve babalar dikkat
        Mourinho'nun imza tarihi belli oldu!
        Mourinho'nun imza tarihi belli oldu!
        DDM'den kredi kartlarıyla ilgili açıklama
        DDM'den kredi kartlarıyla ilgili açıklama
        Aydınlatma direği otomobilin üzerine devrildi
        Aydınlatma direği otomobilin üzerine devrildi
        Bakan Yerlikaya: Gereği yapıldı
        Bakan Yerlikaya: Gereği yapıldı
        Mercimek makinesi dehşeti: 2 ölü, 3 yaralı
        Mercimek makinesi dehşeti: 2 ölü, 3 yaralı
        Mourinho'dan F.Bahçe açıklaması!
        Mourinho'dan F.Bahçe açıklaması!
        TV'de kayıp üvey kızlarını arıyordu! İstismardan tutuklandı!
        TV'de kayıp üvey kızlarını arıyordu! İstismardan tutuklandı!
        Mertens'ten büyük müjde!
        Mertens'ten büyük müjde!
        Bir zamanlar onlarındı
        Bir zamanlar onlarındı
        Özbek’ten Mourinho yorumu!
        Özbek’ten Mourinho yorumu!
        Fenerbahçe'nin Mourinho tercihi mükemmel
        Fenerbahçe'nin Mourinho tercihi mükemmel
        "Arayı uzatmadan ziyaret edeceğim"
        "Arayı uzatmadan ziyaret edeceğim"
        Milyon dolarlardan vazgeçti
        Milyon dolarlardan vazgeçti
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Neden bebekleri leylek getirdi deniyor?
        Neden bebekleri leylek getirdi deniyor?
        Özür dilemeli parti
        Özür dilemeli parti
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti