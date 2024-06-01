LGS'de kalem ve silgi veriliyor mu? LGS sınavında akbil, bozuk para ve su götürülür mü, neler yasak?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 2 Haziran Pazar günü uygulanacak. İyi bir lisede eğitim görmek isteyen 8.sınıf öğrencileri LGS sınavında kalemi silgi veriliyor mu merak ediyor. Veliler ve öğrencileri, sınav öncesinde LGS'de yasaklı olan ve olmayan eşyalar hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. MEB kılavuzuyla LGS'de kalem ve silgi veriliyor mu, akbil, bozuk para ve su götürülür mü sorusu yanıt buldu. İşte detaylar
LGS’de kalem ve silgi veriliyor mu sorusunun yanıtı MEB kılavuzuyla yanıt buldu. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında uygulanacak olan merkezi sınav, 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak. Pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav binasına alınmayacaktır. Peki LGS’de kalem ve silgi veriliyor mu? LGS sınavında akbil, bozuk para ve su götürülür mü, neler yasak?
LGS'DE KALEM, SİLGİ, KALEMTRAŞ VERİLİYOR MU?
2 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi sınavında öğrencilere kalem verilmeyecek. Sınava girecek adayların en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulundurmalara gerekiyor.
Öğrencilerin sınava gelirken yanlarında geçerli- kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) olması gerekmektedir. Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.
LGS SU ŞİŞESİ GETİRMEK YASAK MI?
Öğrenciler sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilecek.
LGS'DE NELER YASAK?
Öğrenciler, sınav salonlarına alınırken üzerlerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta, cüzdan, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav binasına alınmayacaktır.
LGS 2024 SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın yapılacağı tarihi geçtiğimiz aylarda duyurmuştu. Buna göre; 2024 LGS sınavı 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak. Birinci oturum saat 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacak.