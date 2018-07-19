Libertad - Sportivo Luqueno maçı heyecanı

Paraguay Profesyonel Lig Clausura heyecanı devam ediyor. Libertad, 20 Temmuz 2018 Cuma günü Sportivo Luqueno takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 02:00. Libertad son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Sportivo Luqueno son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 597 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Libertad kazanırsa 1.45, beraberlik çıkarsa 3.40, Sportivo Luqueno sahadan galip ayrılırsa 4.60 oranını elde edecekler.

Libertad son haftadaki General Diaz müsabasında 0-2 kazandı.

Sportivo Luqueno ise Sol de America maçında 0-1 yenildi.

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