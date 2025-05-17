Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Libya'da saldırı: 1 polis hayatını kaybetti | Dış Haberler

        Libya'da saldırı: 1 polis hayatını kaybetti

        Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti, Trablus'taki Başbakanlık Binası'na düzenlenen saldırıda 1 polisin hayatını kaybettiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 01:20 Güncelleme: 17.05.2025 - 01:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Libya'da saldırı: 1 polis hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Libya Ulusal Birlik Hükümeti, başkent Trablus’taki Başbakanlık binasına düzenlenen silahlı saldırıda bir polisin hayatını kaybettiğini duyurdu.

        Ulusal Birlik Hükümetinin Hakomitna adlı platformundan yapılan açıklamada, Başbakanlık binasına kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldığı belirtilerek, saldırıda bir polisin yaralanıp sonrasında da hayatını kaybettiği aktarıldı.

        Başbakanlık binasına bir grubun girerek molotofkokteyliyle binayı yakmaya çalıştığı anlatılan açıklamada, söz konusu grubun güvenlik güçlerince herhangi bir can kaybı yaşanmadan engellendiği kaydedildi.

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Hükümet, Başbakanlık binasının sadece idari bir tesis değil, devletin yürütme karar alma merkezi olduğunu, Libya halkının çıkarlarını etkileyen belgeleri barındırdığını ve burayı hedef almanın devlet kurumlarıyla varlıklarına doğrudan bir saldırı olduğunu vurgulamaktadır."

        REKLAM

        Açıklamada ayrıca hükümetin, Şehitler Meydanı'ndaki gösterinin güvenliğini sağlama konusunda gösterdikleri profesyonellik nedeniyle İçişleri Bakanlığı personelini takdir ettiği aktarıldı.

        Trablus'taki olaylar

        Trablus'taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Biriminin liderinin 12 Mayıs’ta öldürülmesinin ardından başkentte çatışmalar başlamıştı.

        Kısa süre sonra hükümetten yapılan açıklamada, Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay’ın Trablus'un Ebu Selim bölgesindeki İstikrarı Destekleme Biriminin merkez karargahı ve çevresini kontrol altına aldığı belirtilmişti.

        Başbakan Abdulhamid Dibeybe, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ordu ve polis teşkilatı mensuplarını, Trablus'ta yaşanan olaylarda devlet otoritesinin tesis edilmesindeki başarısından dolayı kutlamıştı.

        Başkentteki güçlü milis gruplarından kabul edilen "Rada" ile hükümet güçleri arasında 14 Mayıs'ta sabahın erken saatlerinde çatışmalar başlamış, Trablus'un çeşitli bölgelerinde bazı binalardan dumanlar yükseldiği görülmüştü.

        Aynı gün öğle saatlerinde de Libya Savunma Bakanlığı, sivilleri koruma çalışmaları kapsamında başkent Trablus'taki tüm çatışma bölgelerinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

        Trablus Belediyesi Sağlık İşleri Sorumlusu Muhammed Abdulvehab, Trablus'ta iki gün süren çatışmalarda 6 kişinin öldüğünü, 70 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.

        *Haberde kullanılan fotoğraf AA tarafından servis edilmiştir, temsilîdir

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Görüşmelerde Rusya ne talep etti, Ukrayna ne dedi?
        Görüşmelerde Rusya ne talep etti, Ukrayna ne dedi?
        İçişleri'nden 19 il için sağanak ve fırtına uyarısı
        İçişleri'nden 19 il için sağanak ve fırtına uyarısı
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Medinskiy: Rusları kandırmaya çalışmayın
        Medinskiy: Rusları kandırmaya çalışmayın
        Kaçak kazı ölüm getirdi!
        Kaçak kazı ölüm getirdi!
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        Trump'a suikast çağrısı yapıldı iddiası
        Trump'a suikast çağrısı yapıldı iddiası
        İşte en çok kazanan sporcular!
        İşte en çok kazanan sporcular!
        "Terörsüz Türkiye hedefine varacağız"
        "Terörsüz Türkiye hedefine varacağız"
        Menajerinden Beşiktaş ve transfer açıklaması!
        Menajerinden Beşiktaş ve transfer açıklaması!
        Macron: Rusya barış istemediğini gösterdi
        Macron: Rusya barış istemediğini gösterdi
        İstanbul'daki barış görüşmesinin ardından açıklamalar
        İstanbul'daki barış görüşmesinin ardından açıklamalar
        Danıştay'dan yemek kartı kararı!
        Danıştay'dan yemek kartı kararı!
        Arnavutluk Başbakanı Meloni'yi diz çökerek karşıladı
        Arnavutluk Başbakanı Meloni'yi diz çökerek karşıladı
        "Ukrayna'da barış için kritik bir dönemeçteyiz"
        "Ukrayna'da barış için kritik bir dönemeçteyiz"
        Kidman sarılması
        Kidman sarılması
        Plan yapmaya değer 18 plaj
        Plan yapmaya değer 18 plaj
        Türkiye'nin en genç ve yaşlı illeri
        Türkiye'nin en genç ve yaşlı illeri
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası