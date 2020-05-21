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AA

Esabia beldesiyle birlikte son 72 saatte 3 belde kurtaran Libya ordusu, Halife Hafter'e bağlı milislerin harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune şehrine uzanan destek hattı üzerindeki Mizde'ye doğru ilerleyeceklerini duyurdu.

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ordu birliklerinin bugün başkentin güneyindeki Esabia beldesinde kontrolü sağlamasının ardından bu beldenin güneyinde, başkente 180 kilometre mesafedeki Mizde'ye doğru devam edeceklerini belirtti.

Ordu birliklerinin Mizde kentine yakın olduğunu ifade eden Mecai, burada kontrolün sağlanması durumunda Hafter'e bağlı milislerin başkente yönelik saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune kentine lojistik hattın kesileceğini vurguladı.

Bugün başkentin güneyindeki Esabia kentinde kontrolü sağlayan Libya ordusu, son 72 saat içinde aralarında Tunus sınırı yakınlarındaki Bedr ve Tici beldelerinin de yer aldığı üç beldeyi milislerden temizledi.

Terhune kentine uzanan ikmal hattı üzerindeki Mizde beldesinin yerel konseyi ve kentin önde gelenleri, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, "Fayiz es-Serrac başkanlığındaki meşru hükümete ve Libya ordusunun Hafter milislerine karşı yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonuna destek verdiklerini" duyurmuştu.

Libya ordusu, son dönemde Halife Hafter'e bağlı milislere karşı çok sayıda askeri başarıya imza atarken, Libya hükümeti de siyasi etki alanını genişletti.

VİŞKE'DE ZIRHLI ARAÇLAR DURULDU

Libya ordusu, Vişke bölgesinde ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislere ait zırhlı araçları vurdu.

Libya ordusunun yürüttüğü Sirte ve Cufra Operasyonu Sözcüsü Tuğgeneral Abdulhadi Dira, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Terhune ve Sirte yakınlarındaki Vişke bölgesinde Hafter milislerine ait 2 zırhlı aracın yanı sıra cephaneliğin imha edildiğini belirtti.

Dira, hava kuvvetlerinin hedefleri tam isabetle vurduğunu belirterek, makinalı tüfek taşıyan bir aracın yanı sıra cephane yüklü bir zırhlı aracın da hedef alındığını kaydetti.

El-Hamsin köyü yakınlarında Libya ordusuna yönelik saldırılar düzenleyen bir roketatarın tespit edildiğini kaydeden Dira, söz konusu hedefin de hava kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Son dönemde Hafter milislerine karşı askeri alanda pek çok başarı elde eden Libya ordusu, birkaç gün önce ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Askeri Üssü'nü kurtarmıştı.

Libya ordusuna bağlı silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve topçu birlikleri son 4 gün içinde toplam 9 Pantsir hava savunma sistemini etkisiz hale getirmişti.

HEDEF, TÜM LİBYA'DA KONTORLÜ SAĞLAMAK

Libya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed el-Kahlavi, "hükümetin hedefinin tüm ülkede kontrolü sağlamak olduğunu" belirtti.

Kahlavi, Libya Dışişleri Bakanlığının resmi sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamasında, "Libya hükümetinin hedefi, tüm ülkede kontrolü sağlamaktır. Bu hedefe Libya'da sivil ve demokratik devlete inananlarla sağlıklı bir siyasi sürecin yürütülmesine ihtiyaç vardır." ifadelerini kullandı.

Son dönemde ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e karşı askeri alanda pek çok başarı elde eden Libya ordusu, birkaç gün önce de ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Askeri Üssü'nü milislerin işgalinden kurtarmıştı. Libya hükümeti son 72 saatte üç beldeyi daha Hafter milislerinden geri almıştı.