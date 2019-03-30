Siyasi parti liderleri 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçim öncesi sürdürdükleri kampanyalarda seçmenlere ulaşmak için kilometrelerce yol katetti.



AA'nın haberine göre, yarın yapılacak seçimlerde 30 büyükşehir, 51 il, 519 büyükşehir ilçesi, 403 ilçe, 386 belde belediye başkanı ile 50 bin 313 muhtar adayı belirlenmiş olacak. Siyasi parti liderleri, seçim çalışmaları kapsamında halkla buluşup projelerini anlatmak ve adaylarını tanıtmak için yoğun mesai harcadı.

ERDOĞAN 57 İLDE MİTİNG YAPTI



Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçim maratonunda, 49 günde 57 il ve 17 ilçede düzenlenen mitinglerde vatandaşlara hitap etti. Partisinin yerel seçim kampanyasını 8 Şubat'ta Sivas'tan başlatan Erdoğan, aynı günde birkaç miting düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim çalışmalarının son günlerinde bir rekor kırarak aynı güne 8 ilçe mitingini sığdırdı.

53 BİN KİLOMETRE YOL KATETTİ



Türkiye genelinde 17 ilçede partisince düzenlenen mitinglerde vatandaşlarla bir araya gelen Erdoğan, son 2 günü ise İstanbul'un ilçelerine ayırdı. Erdoğan, bugün İstanbul'da Tuzla, Pendik, Maltepe, Sultanbeyli, Çekmeköy, Ümraniye, Beykoz, Sarıyer'de halka hitap edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı kapsamında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile 17 Mart'ta İzmir, 23 Mart'ta Ankara, 24 Mart'ta İstanbul Yenikapı'da düzenlenen ortak mitinglerine katıldı. Erdoğan, Sivas'ta başlayan seçim çalışmaları kapsamında 49 günde 53 bin kilometre yol katetti.



KILIÇDAROĞLU 26 İLİ ZİYARET ETTİ



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 27 Şubat'ta Batman'dan başlattığı seçim kampanyasında bugüne kadar 26 ile gitti. Seçim sonuna kadar 27 ile gitmesi beklenen Kılıçdaroğlu, bugüne kadar 7 ilde iş birliğinde bulunduğu İYİ Parti ile ortak miting gerçekleştirdi.



Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Burdur, Aydın, Balıkesir, Kocaeli, Bursa ve Antalya'da ortak mitinglerde halka hitap etti. Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmaları kapsamda 7 kez İstanbul'u, 3 kez Bursa'yı, 2 kez de Hatay ve Antalya'yı ziyaret etti. Seçim kampanyasının son gününü Eskişehir ve Ankara'ya ayıran Kılıçdaroğlu, Batman'dan başlattığı seçim kampanyasında bugüne kadar toplam 32 bin kilometreye yakın yol yapmış oldu. Genellikle özel uçak kullanan Kılıçdaroğlu, yakın iller için ise karayolunu tercih etti.



BAHÇELİ 8 BİN 500 KİLOMETRE YOL YAPTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 10 Mart'ta Söğüt'ten başlattığı seçim kampanyasında bugüne kadar 14 ile gitti. Bahçeli, ayrıca AK Parti ile kurduğu Cumhur İttifakı kapsamında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara, İzmir ve İstanbul'da ortak mitinge katıldı. Seçim çalışmalarına Osmanlı Devleti'nin kurulduğu Bilecik'in Söğüt ilçesinde yaptığı mitingle başlayan Bahçeli, bugüne kadar yaklaşık 8 bin 500 kilometre yol katederek halkla buluştu.



AKŞENER, 21 İLE GİTTİ



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de partisinin yerel seçim kampanyasını başlattığı tarihten itibaren 21 il ve 55 ilçede miting düzenledi. Akşener, seçim maratonunda yaklaşık 14 bin 500 kilometre yol yaptı.