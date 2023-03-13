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Trabzonspor sahasında topladığı puanlarla güldü

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor'u sahasında 4-1 yenen Trabzonspor, kendi evinde topladığı puanlarla güldü.

Lige evinde aldığı puanlarla tutundu
AA

Spor Toto Süper Lig'de 41 puanla 5. sıraya yükselen bordo-mavililer, iç sahada başarılı bir grafik ortaya koyarak 30 puanı hanesine yazdırdı.

Karadeniz ekibi, sahasındaki 13 lig maçında 9 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak iç sahada lider Galatasaray'dan sonra en fazla puan toplayan takım oldu.

Sahasında 2,3 puan ortalaması yakalayan Trabzonspor, deplasmanda ise tam ters bir grafik ortaya koyarak 11 maçta 11 puan topladı ve 1 gibi düşük ortalamada kaldı.

Trabzonspor, bu sezon lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında olmak üzere iç sahada toplam 19 karşılaşmaya çıkarken bu karşılaşmalarda 14 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

SADECE 7 GOL YEDİ

Trabzonspor, ligdeki 13 iç saha maçında kalesinde 7 gol görürken 24 gol attı.

Bordo-mavililer, sahasındaki karşılaşmaların 9'unda kalesini gole kapatırken, sadece 4 maçta gol yedi. Bu karşılaşmaların 3'ünde kalesinde ikişer gol gören Karadeniz ekibi, bir maçta da 1 gol yedi.

AVRUPA'DA YENİLMEDİ

Trabzonspor, iç saha başarısını Avrupa kupalarındaki 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak gösterdi.

Bordo-mavililer, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off elemesinde sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımı ile golsüz berabere kaldı. UEFA Avrupa Ligi'nde Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup eden Karadeniz ekibi, Fransa'nın Monaco takımını 4-0, Macaristan'ın Ferencvaros takımını ise 1-0 yenmeyi başardı.

Karadeniz ekibi, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde İsviçre'nin Basel takımını da sahasında 1-0 mağlup etti.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Yılport Samsunspor'u 3-0 yendi.

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