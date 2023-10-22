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        Haberler Spor Futbol Fransa Lille: 1 - Brest: 0 MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Lille: 1 - Brest: 0 MAÇ SONUCU

        Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın golüyle Brest'i 1-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 22.10.2023 - 19:56 Güncelleme: 22.10.2023 - 19:56
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        Lille, Yusuf'un golüyle kazandı
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        Fransa Ligue 1'in 9’uncu haftasında Lille, sahasında Brest’i ağırladı.

        Pierre Mauroy Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Mathieu Vernice yönetti.

        Karşılaşmayı ev sahibi ekip Lille, 6’ncı dakikada Yusuf Yazıcı’nın attığı golle 1-0 kazandı.

        Lille bu galibiyetinin ardından 15 puanla 4’üncü sıraya yükselirken, aynı puandaki Brest 5’inci sıraya geriledi.

        Yusuf Yazıcı, Brest'e attığı gol ile bu sezonki ikinci golünü kaydetti. 26 yaşındaki orta saha, bu sezon Lille formasıyla UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk maçında Olimpija Ljubljana’ya karşı gol atmıştı.

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