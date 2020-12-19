AA

Türk futbolcular Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Mustafa Kapı'yı kadrosunda barındıran Lille Kulübü, el değiştirdi.

Lille'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kulübün mülkiyeti, Gerard Lopez'e ait Victory Soccer şirketinden Merlyn Partners şirketi bünyesindeki Callisto Sporting'e geçti.

Devrin gerçekleşmesiyle başkan Gerard Lopez ve sportif direktör Luis Campos'un görevlerine son verildi. Marc Ingla'nın ise üst yöneticilik görevinden ayrılacağı ancak yönetim kurulu üyeliğini sürdüreceği belirtildi.

Kulübün başkanlığına, daha önce Paris Saint-Germain'in sportif direktörlüğü ve Rennes'in başkanlığını üstlenmiş Olivier Letang getirildi.

TÜRK YILDIZLARI TAKIMA KAZANDIRAN CAMPOS GİTTİ

Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Mustafa Kapı'nın transferini gerçekleştiren ve birçok Türk oyuncuyu izlediği bilinen sportif direktör Luis Campos ile yollar ayrıldı. Kulübün bundan sonraki stratejisi merak ediliyor.