Limak Çimento halka arz oluyor! Limak Çimento halka arz kaç lot verir, ne zaman talep toplayacak?
Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş. halka arzı SPK tarafından onaylandı. Halka açıklık oranı yüzde 31 olarak belirlenen Limak Çimento halka arz 155,930,000 lot dağıtacak. Yatırımcılar, Limak Çimento halka arz hisse fiyatını ve katılım endeksine uygun olup olmadığını araştırıyor. İşte, Limak Doğu Anadolu Çimento halka arzı hakkında detaylar...
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bülteninde Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş.'nin halka arz başvurusunun onaylandığı belirtildi. Yaşanan gelişmenin ardından borsa yatırımcıları Limak Çimento halka arzı detaylarını araştırmaya başladı. İşte, konuya dair ayrıntılar...
LİMAK ÇİMENTO HALKA ARZI ONAYLANDI!
Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş. halka arz başvurusu SPK tarafından onaylandı. Limak Çimento halka arzı, taslak izahnameye göre bireysele eşit dağıtım olarak gerçekleşecek. Ancak talep toplama tarihleri henüz belli olmadı. Konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberimize eklenecek.
LİMAK ÇİMENTO HİSSE FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?
Limak Çimento halka arzının büyüklüğü 2.52 milyar TL olarak açıklandı. Firmanın halka açıklık oranı yüzde 31 olarak belirlenirken hisse fiyatı 16,20 TL'den satılacak.
LİMAK ÇİMENTO HANGİ BANKALARDA VAR?
Limak Doğu Anadolu Çimento Çimento'nun halka arzı, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek. Halka arz başvuru yerleri ilerleyen aşamalarda tamamlanacak.
LİMAK ÇİMENTO HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?
Limak Çimento halka arz 155,930,000 Lot dağıtımı gerçekleştirecek. Dağıtılacak olası pay miktarı ise ilerleyen günlerde belli olacak.
LİMAK ÇİMENTO KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Limak Çimento'nun katılım endeksine uygun olup, olmadığı henüz kesinleşmedi. Konuya ilişkin net bilgi onaylı izahname yayınlandıktan sonra belli olacak.