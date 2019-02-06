Üretici hallerinde fiyatların maliyet bazlı olarak değil, arz-talep dengesine göre belirlendiğini kaydeden Tavşan, ürün bol olduğunda fiyatın maliyetin altına düşebildiğini, ürün az olduğunda ise fiyatlarda aşırı artış olabildiğini söyledi.
Fiyatların sadece arz ile talebin ve üretim planlamasının oluşmasıyla düşebileceğini belirten Tavşan, “Üretim planlaması olmadığı sürece fiyatlara kimsenin bir şey yapma imkânı yok. Olmayan ürün yükselir. Ama bir planlama yapılır, bir ürün yurt içinde ne kadar tüketiliyor, ne kadar ihraç yapılıyor, ne kadar üretim yapılmalı. Bunlar bilinirse tüm sorunlar ortadan kalkar. Yoksa işiniz şansa kalır” dedi.
FİYAT UÇURUMU NASIL OLUŞUYOR?
Yüksel Tavşan, çok sık eleştiri konusu yapılan tarlada bahçede 50 kuruşa satılan bazı sebze ve meyvenin markette 2.5 liraya nasıl çıktığını anlattı. Tavşan’ın verdiği bilgiye göre, örneğin Adana’da bahçede 50 kuruş olan ve markette 2.5 liraya satılan bir kilogram limon fiyatına etki eden unsurlar şöyle.
Bahçe fiyatı 50 krş
Toplama masrafı 20-30 kuruş
Sepet-ambalaj 15 krş
Nakliyat (Ankara) 15 krş
Nakliyat (İstanbul) 20 krş
Fabrika işçiliği 20 krş
Hal masrafı 20-25 krş
Hal fiyatının üzerine market farkı: Yüzde 50
Marketçinin maliyeti: Yüzde 8 KDV
Reyon kirası: Yüzde 5-10
Zayi oranı: Yüzde 10
“GİDERLER SABİT”
Tavşan, bu ürünün Ankara halinde 2 TL’ye ancak maliyetini kurtardığını, perakendecinin de 2.5 TL’den daha az satabilmesinin mümkün olmadığını belirtti. Tavşan, bu giderlerin 50 kuruşluk üründe de 5 liralık üründe de benzer olduğunu, dolayısıyla özellikle tarla fiyatı düşük ürünlerde büyük uçurum ortaya çıkmasının sabit giderlerden kaynaklandığını savundu.
“KİMSE BEKLEMİYORDU”
Yüksel Tavşan, son dönemde bazı ürünlerde fiyatların aşırı artmasında değişik etkenlerin söz konusu olduğunu, fiyatların bu kadar artacağını kimsenin beklemediğini söyledi. Özellikle patlıcan fiyatının artmasında aşırı yağmur ve güneşin yetersizliğinin etkili olduğunu kaydeden Tavşan, “Aynı durum karnabaharda ve ıspanakta da geçerli. Ürünler sular altında kaldı. Çıkartılınca fiyatlar eski haline dönecek. Kamuoyunda sanılanın aksine Antalya’daki hortum felaketi fiyatları o kadar çok etkilemedi” dedi.
Büyük marketlerin patlıcan gibi bazı ürünleri boykot kararının ardından fiyatların yüzde 50’ye varan oranda düştüğünü kaydeden Tavşan, büyük marketlerin fiyatları belirleme gücü olduğunu söyledi. Piyasanın büyük marketlerin insafına bırakılmaması gerektiğini belirten Tavşan, şimdilik ürünlerini doğrudan üreticiden alan büyük marketlerin bir süre sonra ithalata yönelmesi durumunda Türkiye’de çiftçiliğin tehlikeye gireceğini dile getirdi.
HAL YASASINA İKİ İTİRAZ
Halciler Federasyonu olarak yeni çıkacak hal yasası ile ilgili iki itirazları bulunduğunu kaydeden Yüksel Tavşan, komisyonculuğun tamamen kaldırılıp sadece tüccarlara izin verilmesinin sakıncalı olduğunu iddia etti. Komisyoncuların başkasına ait ürünün belli bir yüzde payı karşılığında başkasına satılmasına aracılık ettiğini, tüccarın ise malı satın alıp beklettikten sonra satabildiğini kaydeden Tavşan, komisyoncular vasıtasıyla ürünün piyasaya daha hızlı girdiğini savundu.
Hallerin özelleştirilmesine de itiraz ettiklerini belirten Tavşan, örneğin büyük marketlerin hallerin çoğunluk hissesini ele geçirmesi durumunda piyasa hakimiyeti kurabileceklerini söyledi.
“ÜRÜN İZLEME MODELİ İŞLEVSEL OLMALI”
Ticaret Bakanlığı’nın Ürün İzleme Modeli’nin işlevsel hale getirilmesi gerektiğini belirten Tavşan, “Bu sistem ile ürünün üreticiden kaç TL’den çıktığı belli oluyor. Marketler ne kadar zam yapmış, her şey şeffaf biçimde görülüyor. Bu sistem kuruldu ama düzgün işletilmiyor. Sistem düzgün işlediğinde ürünlere fahiş zam yapılmışsa anında müdahale edilebilir. Vatandaş da barkoda bakarak ürünün nereden kaça alındığını, nerede ne kadar zam yapıldığını takip edebilir. Ürün fiyatının fazla arttığını görünce tepkisini ortaya koyabilir. Bu sistem ile marketçi az mı çok mu zam yapmış her şey ortaya çıkabilir” diye konuştu.
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