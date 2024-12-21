Limonlu Kek Tarifi: Evde Limonlu Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
Limonlu kek mayhoş tatlardan hoşlanan kişilerin en sevdiği tatlar arasında yer alır. Genel olarak diğer kek tarifleri ile benzer olan limonlu kek yapımı benzer yapım aşamalarına ve pişirme süresine sahiptir. Peki, limonlu kek malzemeleri neler? Limonlu kek yapımına dair tüm detayları yazının devamında bulabilirsiniz…
Nefis bir sade limonlu kek tarifi için püf nokta bütün malzemeleri belirtildiği ölçüde ve istenilen şekilde sırası ile hazırlayarak bir araya getirmektir. Bunun yanı sıra daha yoğun bir limon tadı isteyen kişiler tarife 1,5 su bardağı limona ekleyebilir. Yaklaşık 15 dakikalık bir hazırlama süresi ve 40 dakikalık bir pişirme süresinin ardından mis gibi kokan limonlu kekinizi sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Peki, limonlu kek nasıl yapılır? İşte tüm detaylar…
LİMONLU KEK MALZEMELERİ
Mis gibi kokan ve damaklarda eşsiz bir tat bırakan bu kekin yapımı için gereken limonlu kek malzemeleri şu şekildedir;
Kek kalıbını yağlamak için 1 yemek kaşığı tereyağı veya isteğe bağlı olarak margarin kullanabilirsiniz.
LİMONLU KEK NASIL YAPILIR?
Limonlu kek yapımı hakkında detaylara geçmeden önce şu detaylara göz atmak isteyebilirsiniz;
Mis gibi kokan ve damak çatlatan lezzete sahip limonlu kek tarifi:
Sade limon kek tarifi ile her ne kadar tek başına harika bir kek ortaya çıksa da sunum önerileri ile ortaya daha hoş bir sunum çıkarabilir ve kekinizin daha da lezzetli olmasını sağlayabilirsiniz. Limonlu kekinizin üzerine pudra şekeri veya limon kabukları serperek kekinizin sunumunu ve lezzetini arttırabilirsiniz. Bunun yanı sıra limon sosu hazırlayarak kekinizin üzerine dökerek kekinizin lezzetini ikiye katlayabilirsiniz. Türk kahvesi veya çay gibi içeceklerinize harika bir eşlikçi olabilecek leziz limonlu kekinizin tadını çıkarabilirsiniz.
LİMONLU KEK YAPIMI için PÜF NOKTALAR
Herkes keklerinin puf puf kabarmasını ister. Peki bu nitelikte bir limon kek nasıl yapılır? İşte keklerinizin puf şeklinde kabarmasına yardımcı olacak püf noktaları;