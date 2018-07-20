Neredeyse tüm sosyal medya platformları hesap dondurma özelliği sunar. Linkedin bu konuda diğerlerinden ayrışır. Tam olarak hesap dondurma işlemi Linkedin’de yapılmaz. Ancak kapatılmış hesap bazı eksikliklerle kurtarılabilir. Linkedin hesabınızı kapattıysanız 20 gün içinde kullanıcı adı ve şifrenizi kullanarak hesabınızı aktif edebilirsiniz. 20 günün sonunda Linkedin hesabınıza erişiminiz tamamen engellenir.

LINKEDIN HESAP KURTARMA İŞLEMİ

Linkedin hesabınızı kurtardıktan sonra profil bilgileriniz ve CV’nizin olduğu gibi durduğunu göreceksiniz. Yani Linkedin’e geri dönmek istediğinizde eğer 20 günlük süreyi aşmadıysanız yeniden üye olma ve CV oluşturma işlemlerini yapmanıza gerek kalmaz. Ancak eski profilinizdeki bazı özellikleri de kaybedersiniz. İşte bu nedenle, bu işleme tam olarak dondurma işlemi denilemez. Sadece kısmen hesap kurtarma denilebilir. İşte hesap kurtarma işlemi sonrası Linkedin hesabınızda kurtaramayacağınız bilgi ve özellikler…

LINKEDIN HESABINIZ DA BU BİLGİLERİ KURTARAMAZ

Onaylar ve tavsiyeler

Yoksayılan ve bekleyen davetiyeler

Takip ettikleriniz (Düşünce Liderleri, Şirketler vb.)

Grup üyelikleri

LINKEDIN HESABINIZI YENİDEN AÇMA İŞLEMİ

Hesabınızı, doğrudan LinkedIn'e giriş yapmaya çalışarak veya hesabınızın kapanışı bilgisini veren e-postadaki linke bilgisayarınızdan veya mobil cihazınızdan erişerek tekrar açabilirsiniz. Kısaca Linkedin hesabınızı kurtarmak için Linkedin anasayfasını açın ve LinkedIn hesabınızla ilişkili olan e-posta adresinizi ve şifrenizi girin ve Oturum Aç’ı tıklayın.

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