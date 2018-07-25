Linkedin iş fırsatları, sektör bağlantıları ve online CV özelliği ile iş hayatının popüler sosyal medya platformları arasında yer alıyor. Profilinize ekleyeceğiniz başarılarınızla diğer bağlantılara link verebilir ve yetenekleriniz ile ilgili başkalarından onay alabilirsiniz. Ancak Linkedin’i kapatma kararı alırsanız tüm bu onayları ve bağlantılarınızı kaybedersiniz. Linkedin hesabını silme işlemi 4 adımda tamamlanır. Ancak geri dönüşü mümkün değildir.
Ayrıca Google gibi arama motorlarına adınızı yazdığınızda Linkedin hesabınız görünüyorsa silme işleminden bağlantıya tıklayanlar boş bir sayfa ile karşılaşır. Zamanla da tamamen görünmez hale gelirsiniz. İşte Linkedin hesabını geri dönmemek üzere kapamanın yolları….
LINKEDİN HESABI NASIL KAPATILIR?
Hesabınızı kapatmadan önce, verilerinizi kaydetmenizi öneririz. Linkedin hesabınızı bir daha ulaşamayacağınız şekilde silmek istiyorsanız aşağıdaki adımları izleyin;
1. Linkedin hesabınızın en üst bölümündeki Ben simgesini tıklayın.
2. Açılır sayfada Ayarlar ve Gizlilik Hesap Hesap Yönetimi seçin
3. LinkedIn hesabınızı kapatma’yı göreceksiniz tıklayın.
4. Açılan sayfada neden kapatma işlemi yapmak istediğinizi seçeneklerle açıklamanız istenir. İlgili bir sebep seçim ileri butonuna tıklayarak hesabınızı kapatabilirsiniz.
LINKEDIN HESABINI KAPATINCA NE OLUR?
- Tüm bağlantılar kaybedilir
- Linkedin üzerinden arama yapıldığınızda profiliniz açılmaz
- Arama motorlarında geçici bir süre görünmeye devam edersiniz
- Onay ve tavsiler kaybedilir
- Premium üyeliğiniz, LinkedIn grubunuz veya premium hesap lisansınız varsa Basic hesabınızı kapatmadan önce bu hesapları çözmeniz gerekir.
Birden fazla hesap oluşturduysanız ayrıca işlem yapmanız gerekir.
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