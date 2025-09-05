Habertürk
        Lionel Messi, Arjantin'deki son milli maçında 2 gol attı - Futbol Haberleri

        Lionel Messi, Arjantin'deki son milli maçında 2 gol attı

        2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin, sahasında Venezuela'yı ağırladı. Karşılaşmayı 3-0 kazanan Arjantin'de goller Lionel Messi (2) ve Lautaro Martinez'den geldi. Venezuela karşılaşması, Lionel Messi'nin Arjantin'de sahaya çıktığı son milli maç oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2025 - 10:13 Güncelleme: 05.09.2025 - 10:13
        Messi son maçında 2 gol attı!
        2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin, sahasında Venezuela'yı 3-0 mağlup etti.

        Buenos Aires'teki Monumental Stadı'nda oynanan maçta son kez ülkesinde milli formayla sahaya çıkan Arjantinli yıldız Lionel Messi, duygusal anlar yaşadı. Seremoniye çocuklarıyla çıkan 38 yaşındaki Messi, ısınırken ve maç sonrasında gözyaşlarına hakim olamadı.

        Rakibini, Messi (2) ve Lautaro Martinez'in golleriyle 3-0 mağlup eden Arjantin, son maçlar öncesinde 38 puanla lider durumda ve kupaya katılmayı garantiledi.

        Messi, maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Çok fazla duygu var, bu sahada çok şey yaşadım. Burada bu şekilde bitirebilmek her zaman hayalini kurduğum şeydi." dedi.

        Arjantinli yıldız, gelecek yaz ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda oynayıp oynamayacağı sorusuna ise, "Kendimi iyi hissetmeye ve her şeyden önce kendime karşı dürüst olmaya çalışıyorum. İyi hissettiğimde keyif alıyorum ama iyi hissetmiyorsam orada olmamayı tercih ediyorum. Bakalım ne olacak. Dünya Kupası hakkında henüz bir karar vermedim. Göreceğiz." yanıtını verdi.

        Güney Amerika Elemelerinde diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

        Brezilya-Şili: 3-0

        Kolombiya-Bolivya: 3-0

        Uruguay-Peru: 3-0

        Paraguay-Ekvador: 0-0

