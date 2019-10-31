Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerEnerji

Lisanslı elektrik üretimi ağustosta azaldı

AA

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 azalarak 26 milyon 513 bin 226 megavatsaat oldu.Kurulu güç ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 artışla 84 bin 513 megavata yükseldi

Lisanslı elektrik üretimi

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 azalışla 26 milyon 513 bin 226 megavatsaat oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ağustos ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 22'si barajlı hidroelektrik, yüzde 21,7'si ithal kömür, yüzde 20,2'si doğal gaz santrallerinden sağlandı. Bu kaynakları linyit, rüzgar, akarsu, jeotermal, taş kömürü, biyokütle, asfaltit, fuel-oil ve güneş enerjisi santralleri izledi.

Lisanslı elektrik üretimi ağustosta geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 1,5 azalarak 26 milyon 513 bin 226 megavatsaate geriledi.

Ağustos sonu itibarıyla Türkiye'nin lisanslı elektrikte kurulu gücü ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 artışla 84 bin 513 megavata çıktı. Kurulu gücün yüzde 30,9'u doğal gaz çevrim santralleri, yüzde 24,4'ü barajlı hidroelektrik, yüzde 12'si de linyit santrallerinden oluştu. Kurulu kapasitenin geriye kalanını ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler oluşturdu.

FATURALANAN TÜKETİM MİKTARI

Elektrik abone sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,45 artarak 44 milyon 550 bin 819'a ulaştı. Faturalanan tüketim miktarı ise yüzde 0,7 artışla 19 milyon 975 bin 814 megavatsaate yükseldi.

Söz konusu ayda faturalanan elektrik tüketiminin yüzde 36,3'ü sanayi, yüzde 30,6'sı ticarethane ve yüzde 24,8'i de meskenlerde gerçekleşti. Kalan tüketim ise tarımsal sulama ve aydınlatma olarak kayıtlara geçti.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Enerji ithalatı faturası eylülde yüzde 11,7 azaldı
ENERJİEnerji ithalatı faturası eylülde azaldı
Brent petrolün varili 60,72 dolar
ENERJİBrent petrolün varili 60,72 dolar
Elektrik'te 2019'un en önemli hamlesi - Haberler
ENERJİElektrik'te 2019'un en önemli hamlesi
ABD'nin ham petrol stokları arttı
ENERJİABD'nin ham petrol stokları arttı
Türk-Rus enerji uzmanları toplantısı
ENERJİTürk-Rus enerji uzmanları toplantısı yapıldı
Petrol ithalatı ağustosta arttı
ENERJİPetrol ithalatı ağustosta arttı
Doğal gaz ithalatı ağustosta arttı
ENERJİDoğal gaz ithalatı ağustosta arttı
Brent petrolün varili 61,08 dolar
ENERJİBrent petrolün varili 61,08 dolar
Son dakika MÜJDESİ! Doğalgazda 'çifte bayram' yaşatacak büyük gelişme - Haberler
ENERJİDoğalgazda büyük gelişme!
BP'den dizele sınıf atlatacak yakıt - Haberler
ENERJİDizele sınıf atlatacak yakıt

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X