Lise 1.nakil tercih başvuru tarihi: 2025 MEB LGS Lise tercihleri ne zaman ve nasıl yapılır?
LGS puanına yönelik tercih yapan ancak istediği okula yerleşemeyen öğrenciler için LGS nakil başvuruları başlayacak. Boş kalan kontenjanlara göre nakiller yapılacak. Peki LGS Lise tercihleri ne zaman ve nasıl yapılır?
LGS puanına yönelik tercih yapan ancak istediği okula yerleşemeyen öğrenciler için LGS nakil başvuruları başlayacak. Boş kalan kontenjanlara göre nakiller yapılacak. Peki LGS Lise tercihleri ne zaman ve nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var? İşte, Lise 1.nakil tercih başvuru tarihi
LİSE 1. NAKİL TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2025 LGS puanına yönelik 14-24 Temmuz'da tercih yapan ancak istediği okula yerleşemeyen öğrenciler için 1. nakil tercih başvuruları 4-6 Ağustos tarihlerine alınacak. Nakil sonuçları da 8 Ağustos'ta açıklanacak.
2025 LGS NAKİL TAKVİMİ
2. nakil başvuruları 8-12 Ağustos'ta alınacak ve 14 Ağustos'ta sonuçlar ilan edilecek.
15-22 Ağustos tarihlerinde boş kalan kontenjanlara hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından yerleştirme başvurusu alınacak.
22 Ağustos'ta ise yerleştirme ve nakil komisyonlarının yerleştirmeleri son bulacak.
LGS NAKİL BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?
LGS nakil başvuruları, veliler tarafından iki farklı yöntemle gerçekleştirilebiliyor. https://www.turkiye.gov.tr/meb-ogrenci-nakil-islemi adresinden e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek.