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        Haberler Gündem 3. Sayfa Lise müdürü evinde ölü bulundu - Denizli haberleri, son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Lise müdürü evinde ölü bulundu!

        Denizli'de, okul müdürü olan 48 yaşındaki Hasan Efe, uykuda hayatını kaybetti. Genç müdürün ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirtildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 07:29 Güncelleme: 09.09.2024 - 07:30
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        Lise müdürü evinde ölü bulundu!
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        Denizli’nin Çivril ilçesi Irgıllı mahallesinde, edinilen bilgilere göre, Hasan Efe (48) istirahat etmek üzere evine gitti. Efe'nin telefonunun çalması üzerine oğlu, telefonu babasına götürdü.

        BABASI HAREKETSİZ YATIYORDU

        Babasının hareketsiz yattığını görünce akrabalarını haber verdi. Eve gelen Efe ailesinin yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sevk edilen sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede Hasan Efe’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        ÖLÜM NEDENİ KALP KRİZİ

        Kalp krizi geçirdiği belirlenen Hasan Efe’nin cenazesi, 8 Eylül Pazar günü Irgıllı Mahallesi’nde bulunan mezarlıkta toprağa verildi.

        İKİ ÇOCUK BABASIYDI

        Aynı zamanda Hasan Efe’nin evli ve iki çocuk babası olduğu belirlendi.

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        #Denizli
        #Son dakika haberler
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