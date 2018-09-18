Bükülen bıçağı değiştirmiş...

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Liseli Ayten cinayetinde korkunç iddia!

Burdur'da erkek arkadaşı Furkan Kaya tarafından bıçaklanıp, yastıkla boğularak öldürülen 17 yaşındaki Ayten Keklik'in annesi Huriye Keklik, 25 Ekim'de başlayacak dava öncesi ifade verdi. Huriye Keklik ifadesinde, "Sanık, kızımızı öldürdükten sonra hatıralarına saygı duymamış. Kızımıza tecavüz etmiştir" dedi.

18.09.2018 - 14:11 | Güncelleme: İHA

Olay, 31 Aralık 2017 tarihinde Burdur'un Ağlasun ilçesinde öğrencilerin kaldığı 4 katlı binanın son katında meydana geldi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ağlasun Meslek Yüksekokulu Posta Hizmetleri Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Furkan Kaya, Mersin'den yanına gelen Hafsa Sultan Kız Meslek Lisesi öğrencisi kız arkadaşı Ayten Keklik'i bıçakladıktan sonra yastıkla boğarak öldürdü. Furkan Kaya, daha sonra boynunu ve bileklerini kesip intihara kalkıştı.

İHA'nın haberine göre, sesleri duyan alt katlardaki öğrencilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Ayten Keklik'in cansız bedeniyle karşılaştı. Yaralı Furkan Kaya ise Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaya, tedavisinin ardından tutuklandı.

Kaya hakkında Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğa karşı tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı.

BÜKÜLEN BIÇAĞI DEĞİŞTİRMİŞ

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede Kaya'nın, "Ayten'i öldürmeyi olaydan yaklaşık bir hafta öncesinden düşünmüştüm. Bana ihanet ettiği için böyle bir düşünceye kapılmıştım. Saat 01.00 sıralarında daha önceden kafamda planladığım gibi evde bulunan bıçağı Ayten'in göğsüne birkaç defa sapladım, bıçak bükülünce mutfağa giderek diğer bıçağı aldım ve yeniden bıçakladım. Nefes aldığını görünce yastığı yüzüne kapatarak, boğazını sıktım. Banyoya giderek, küvete su doldurdum. Ayten'in nefes aldığını fark edince bir defa daha boğazını sıktım" şeklindeki ifadelerine yer verildi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE İFADE VERDİ

Bugün sabah saatlerinde Mersin Adliyesi'ndeki 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gelen Ayten'in anne-babası, Burdur'da 25 Ekim'de başlayacak dava öncesi talimat ile ifade verdi. Gözyaşları arasında ifadesi alınan anne Huriye Keklik, "Kızım, 29 Aralık 2017'de sanık ile görüşmek üzere Burdur'un Ağlasun ilçesine gitmek için bizden izin istedi. Sanık ile birlikte 31 Aralık akşamı yeni yılı birlikte kutlamak üzere geri döneceklerini söylemişti. Anne-babası olarak buna izin verdik. Bizim bilgimiz bundan ibaret olup, polisin araması sonucu kızımızın sanık tarafından öldürüldüğünü öğrendik" dedi.

TECAVÜZ İDDİASI

Kaya ile kızının arasında hiçbir husumetin olmadığını dile getiren anne Keklik, "Kızımıza böyle bir zarar geleceğini düşünsek, elbette göndermezdik. Sanık kızımızı öldürdükten sonra hatıralarına saygı duymamış, tecavüz etmiştir. Kızımız daha 17 yaşında bir çocuktu. Sanık defalarca bıçaklayarak acı çektirerek, eziyet ederek, canavarca hisle iki bıçak değiştirerek öldürmüştür" diye konuştu.

Baba Erdinç Keklik ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

 

 

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