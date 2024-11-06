Liseli kızı kaçırıp inşaattan attılar!
Olay, Gaziantep'te meydana geldi. Bir lise öğrencisi okul çıkışında 4 kişi tarafından kaçırıldı. Daha sonrada bir inşaatın 3'üncü katından aşağıya atıldı. 17 yaşındaki genç kız ölümden döndü. Şüpheliler gözaltına alındı.
Giriş: 06.11.2024 - 20:56 Güncelleme: 06.11.2024 - 20:56
Olay, Gaziantep'te meydana geldi.
Bir lise öğrencisi okul çıkışında 4 kişi tarafından kaçırıldı.
Daha sonrada bir inşaatın 3'üncü katından aşağıya atıldı.
17 yaşındaki genç kız ölümden döndü.
Şüpheliler gözaltına alındı.
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