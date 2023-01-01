Lisenin atıl deposu geleceğin şefleri için yemek fabrikasına dönüştü

İzmir'deki bir lisenin atıl deposu yemek fabrikasına dönüştü. Tesiste hem eğitim alıp hem de çalışan lisesiler, Menemen Hükümet Konağı'ndaki memurlar ile 5 ayrı anaokulundaki öğrenciler için yemek hazırlıyor.

Menemen ilçesindeki Erdinç Ahmet Cengiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki 500 metrekarelik atıl depo, hayırseverlerin de desteği ile düzenlendi. Eski eşyalar kaldırıldı, depo alanı izole edildi, alan bölümlere ayrıldı.