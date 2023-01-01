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Haberler Gündem Lisenin atıl deposu geleceğin şefleri için yemek fabrikasına dönüştü
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İzmir'de lisenin atıl deposu gastronomi öğrencileri için yemek fabrikasına dönüştü

İzmir'in Menemen ilçesindeki Erdinç Ahmet Cengiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde atıl depo, yenilenerek yemek üretim tesisine dönüştürüldü. Tesiste çalışan lisesiler, Menemen Hükümet Konağı'ndaki memurlar ile 5 ayrı anaokulundaki öğrenciler için yemek hazırlıyor. Okul müdürü Metin Akhisar, "400 öğrenci, burada eğitim görüp, çalışıyor. Yemek ve ekmek üretimini öğrenen öğrenciler, sektörde kolaylıkla iş bulup, çalışabiliyor" dedi

Lisenin atıl deposu geleceğin şefleri için yemek fabrikasına dönüştü
DHA

İzmir'deki bir lisenin atıl deposu yemek fabrikasına dönüştü. Tesiste hem eğitim alıp hem de çalışan lisesiler, Menemen Hükümet Konağı'ndaki memurlar ile 5 ayrı anaokulundaki öğrenciler için yemek hazırlıyor.

Menemen ilçesindeki Erdinç Ahmet Cengiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki 500 metrekarelik atıl depo, hayırseverlerin de desteği ile düzenlendi. Eski eşyalar kaldırıldı, depo alanı izole edildi, alan bölümlere ayrıldı.

MEMURLAR VE ANA OKULU ÖĞRENCİLERİNE YEMEK

Depo, 3 atölye, 1 ekmek üretim yeri ve 1 idari odadan oluşan tesise dönüştürüldü. Yiyecek- İçecek Hizmetleri atölyesinde çalışan liseliler, Menemen Hükümet Konağı'ndaki memurlar ile 5 ayrı anaokulundaki öğrenciler için yemek hazırlıyor.

"SEKTÖRDE KOLAYLIKLA İŞ BULUP, ÇALIŞABİLİYORLAR"

Depodan yemek fabrikasına dönüşen tesis ile ilgili bilgi veren Erdinç Ahmet Cengiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Metin Akhisar, "Burası atıl depoydu, şimdi bir üretim tesisi. 400 öğrenci, burada eğitim görüp, çalışıyor. Seri şekilde çalışan öğrenciler, bir firmada nasıl çalışması gerekiyorsa bire bir öğreniyor. Belli sürede, önemli kapasitede yemek ve ekmek üretimi öğrenen öğrenciler, sektörde kolaylıkla iş bulup, çalışabiliyor" dedi.

"BRANŞ ÖĞRENCİLERİMİZ EĞİTİM GÖRÜYOR"

Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Şefi Sedef Anaç Eker ise "Branş öğrencilerimiz, usta öğreticilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte eğitim görüyor. Stajlarını da tamamlayan öğrencilerimiz sektörde aranan personel oluyor. Günümüzde gastronomi revaçta. Bu nedenle rahat iş buluyorlar" diye konuştu.

"YAPTIĞIM YEMEKLERİ İNSANLAR SEVİYOR"

11'inci sınıf öğrencisi Elif Tatar (16) da "Yaptığım yemekleri insanlar seviyor. Bu nedenle bu bölümü tercih ettim. Uygulamalı ve teorik eğitimlerle de kendimi geliştiriyorum" dedi.

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