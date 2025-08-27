Habertürk
        Haberler Spor Basketbol Litvanya: 94 - Büyük Britanya: 70 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Litvanya: 94 - Büyük Britanya: 70 | MAÇ SONUCU

        2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın (EuroBasket 2025) açılış maçında Litvanya, Büyük Britanya'yı 94-70 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2025 - 15:54 Güncelleme: 27.08.2025 - 15:54
        Açılış maçında kazanan Litvanya!
        Finlandiya'nın Tampere kentinde oynanan B Grubu müsabakasında Büyük Britanya ile Litvanya karşı karşıya geldi.

        Tampere Deck Arena'nın ev sahipliği yaptığı mücadelenin ilk periyodunu 23-15 önde tamamlayan Litvanya, soyunma odasına da 41-33 üstün gitti.

        İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline geçirerek farkı açan Litvanya, üçüncü çeyreğini 65-50 önde geçtiği karşılaşmadan 94-70 galip ayrıldı.

        Litvanya'da Jonas Valanciunas 18, Azuolas Tubelis 17 sayı kaydetti. Büyük Britanya'da ise Akwasi Yeboah 17 sayı üretti.

