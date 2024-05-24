Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Litvanya, Rusya'nın 'Baltık Denizi'nin sınırlarıyla ilgili sinyali' sonrası AB ve NATO'nun desteğini arıyor

        Litvanya, Rusya'nın 'Baltık Denizi'nin sınırlarıyla ilgili sinyali' sonrası AB ve NATO'nun desteğini arıyor

        Rusya Savunma Bakanlığı'nın Baltık sınırlarını 1985 SSCB dönemindeki gibi yayınlamasının ardından 1990 yılında SSCB'den ayrılan Baltık ülkesi Litvanya, AB ve NATO'dan destek istedi.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 24.05.2024 - 13:03 Güncelleme: 24.05.2024 - 13:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rusya'nın 'geniş' haritası Litvanya'yı telaşlandırdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte, Rusya'nın "Baltık Denizi'nin sınırlarını yeniden çizmeye yönelik sinyalinin" ardından Avrupa Birliği (AB) ve NATO'nun Moskova'ya birlikte cevap vermesini isteyerek destek aradı.

        Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonundaki (LRT) habere göre Simonyte, başkent Vilnius'ta, Rusya'nın "Baltık Denizi'nin sınırlarını tekrar çizmeye yönelik sinyaline" ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

        Başbakan Simonyte, "Komşularımız ve hem AB hem de NATO düzeyindeki ortaklarımızla duruma ortak yanıt verilmesini sağlamak için birlikte çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

        Simonyte, Rusya'nın Baltık Denizi'nin sınırlarının çizilmesine ilişkin durumu kasıtlı şekilde belirsiz bırakarak endişe ve korku oluşturmak istediğini savundu.

        REKLAM

        RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI 24 SAAT SONRA SİTESİNDEN KALDIRDI

        Rus Tass haber ajansı ve diğer yerel medya organları, 22 Mayıs'ta Rusya Savunma Bakanlığının Baltık Denizi'ndeki sınırlarını 1985'te Sovyetler dönemindeki gibi yeniden çizmek istediğine dair yayımladığı taslağı haberleştirmişti.

        Rusya Savunma Bakanlığının internet sitesindeki taslak, 24 saat sonra kaldırılmıştı.

        Ancak Moskova'nın bu adımı, bölge ülkeleri tarafından gerilimi tırmandırma şeklinde yorumlanmıştı. Rus haber ajanslarına konuşan askeri-diplomatik kaynaklar ise Moskova'nın Baltık Denizi'nin sınırlarını tekrar çizme niyetinin olmadığını kaydetmişti.

        The Moscow Times gazetesinin haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığının sitesindeki taslakta Moskova yönetimi, Finlandiya Körfezi'nin doğusundaki deniz sınırları ile Kaliningrad bölgesindeki Baltiysk ve Zelenogradsk kasabaları açıklarını ulusal kara suları içinde göstermek istiyor.

        Litvanya sınırında ise Kuron Kıyı Dili alanındaki Cape Taran, Cape Taran'ın güney kısmı ve Baltık Kıyı Dili'nin yeniden gözden geçirileceği belirtiliyor.

        Finlandiya için bu, Rus adaları "Hogland, Sommaro, Rodsher, Bolshoy Tyuters ve Vigrund" yakınlarındaki sınırın yeniden çizileceği anlamına geliyor.

        REKLAM

        Ancak gazeteye göre sınırın tam olarak nerede çizileceği belirtilmedi ve taslağa da herhangi bir harita eklenmedi.

        BÖLGE ÜLKELERİNDEN TEPKİLER

        Dün, Litvanya, Rusya'nın Vilnius Büyükelçiliğindeki temsilcisini Dışişleri Bakanlığına çağırarak Baltık Denizi'nin sınırlarının yeniden çizilmesiyle ilgili açıklama istemişti.

        Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, söz konusu teklifi, Rusya'nın bir başka hibrit operasyonu şeklinde yorumlamış ve Moskova'nın Baltık Denizi'ndeki niyetleriyle ilgili korku, belirsizlik ve şüphe yaymak istediğini ifade etmişti.

        Finlandiya savunma ve dışişleri komiteleri tarafından acil toplantı yapılmıştı. Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, durumu izlediklerini kaydetmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yaşlı adam karısını öldürdü! Uyurken kurşun yağdırdı
        Yaşlı adam karısını öldürdü! Uyurken kurşun yağdırdı
        Bir yanda yangın bir yanda toprak kayması!
        Bir yanda yangın bir yanda toprak kayması!
        "F.Bahçe'den özür beklentimiz yok"
        "F.Bahçe'den özür beklentimiz yok"
        Eşini katleden sanıktan mahkemede olay sözler: "Müebbet de alsam öleceksin"
        Eşini katleden sanıktan mahkemede olay sözler: "Müebbet de alsam öleceksin"
        'Süper' final!
        'Süper' final!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Dehşet anı kamerada! TIR'ın dorsesi savruldu bir aileyi biçti!
        Dehşet anı kamerada! TIR'ın dorsesi savruldu bir aileyi biçti!
        Cannes âşıkları
        Cannes âşıkları
        Etkisiz hale getirildi! Tribün lideri dehşet saçtı!
        Etkisiz hale getirildi! Tribün lideri dehşet saçtı!
        Türbülansa giren uçaktaki 20 yolcu yoğun bakımda
        Türbülansa giren uçaktaki 20 yolcu yoğun bakımda
        Olaylı derbi soruşturmasında Fenerbahçeliler ifadeye geldi
        Olaylı derbi soruşturmasında Fenerbahçeliler ifadeye geldi
        5 dolara taco satan stand Michelin yıldızı aldı
        5 dolara taco satan stand Michelin yıldızı aldı
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Japonlar neden obez değil?
        Japonlar neden obez değil?
        Cannes'ın galasına ünlü yağdı
        Cannes'ın galasına ünlü yağdı
        Taksici katilinin cezası belli oldu!
        Taksici katilinin cezası belli oldu!
        Everest'e çıkıp sonra çakıldılar
        Everest'e çıkıp sonra çakıldılar
        Talim ve Terbiye Kurulu yeni müfredatı onayladı
        Talim ve Terbiye Kurulu yeni müfredatı onayladı
        Prof. Dr. Haluk Çokuğraş'dan kritik aşı karşıtlığı açıklaması
        Prof. Dr. Haluk Çokuğraş'dan kritik aşı karşıtlığı açıklaması
        Polemik kupa maçına taşındı
        Polemik kupa maçına taşındı