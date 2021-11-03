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Haberler Dünyadan Liv Tyler ile Dave Gardner ayrıldı - Magazin haberleri
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Liv Tyler ile Dave Gardner ayrıldı

Rol aldığı Lord of the Rings (Yüzüklerin Efendisi) filmiyle hafızlarda yer edinen Liv Tyler, futbol menajeri nişanlısı Dave Gardner ile ilişkilerini noktaladı

Liv Tyler ile Dave Gardner ayrıldı - Magazin haberleri

2015 yılında nişanlanan Liv Tyler ile futbol menajeri Dave Gardner'dan ayrılık haberi geldi. Tyler, David Beckham’ın hem menajeri hem de en iyi arkadaşı olarak tanınan Dave Gardner ile ilişkisine son verdi.

İddialara göre; çift, giderek ayrı hayatlar yaşadıktan sonra mart ayında yollarını ayırdı. İkilinin, altı yaşında Sailor Gene ve beş yaşında Lula Rose olmak üzere iki çocuğu var.

Çifte yakın bir kaynak konuyla ilgili şu şekilde konuştu: "Dave ve Liv ilk karantina sürecini birlikte geçirdiler ve ebeveyn olarak harika bir ekip oldular ama ne yazık ki birbirlerinden ayrıldılar ve giderek ayrı hayatlar yaşıyorlar. Her ikisi de kariyerlerine odaklanmak istedi. Mart ayında resmi olarak yollarını ayırdılar, ancak çocuklarının iyi olduğundan emin olmak için sessiz kaldılar."

Tyler, Lord of the Rings (Y&uuml;z&uuml;klerin Efendisi) filmiyle ş&ouml;hretini pekiştirmişti.
Tyler, Lord of the Rings (Yüzüklerin Efendisi) filmiyle şöhretini pekiştirmişti.

Liv Tyler, 2017’de ilişkisi hakkında, "İkimiz de bir aileye ve çocuklara sahip olmak, bir ortaklık ve aşka sahip olmak istedik. İşlerimiz yüksek stresli, yüksek enerjili ve sürekli hareket halinde olmayı beraberinde getiriyor, bunların çiftler için genellikle oldukça zor olduğunu biliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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