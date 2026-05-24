        Haberler Spor Futbol İngiltere Liverpool: 1 - Brentford: 1 | MAÇ SONUCU

        Liverpool: 1 - Brentford: 1 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Ligi'nin 38. ve son haftasında Liverpool, evinde Brentford'la 1-1 berabere kaldı. Liverpool'da sezon sonunda ayrılacağı kesinleşen Mohamed Salah ile Andrew Robertson, İngiliz devindeki son maçına çıktı. Bu sonuçla beraber sezonu 60 puanla 5. sırada bitiren Liverpool, Devler Ligi biletini aldı. Sezonu 53 puanla 9. sırada tamamlayan Brentford ise Avrupa Kupalarına katılma şansını kaçırdı.

        Giriş: 24 Mayıs 2026 - 20:30
        Liverpool, Salah'ın son maçında berabere kaldı!

        İngiltere Premier Ligi'nin 38. ve son haftasında Liverpool, Brentford'u ağırladı. Anfield'ta oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

        Liverpool, Curtis Jones'ın golüyle 58. dakikada 1-0 öne geçti. Brentford'un beraberlik golünü 64. dakikada Kevin Schade attı.

        SALAH VE ROBERTSON, LIVERPOOL'DA SON KEZ FORMA GİYDİ

        Liverpool'da Muhammed Salah ve Andrew Robertson, son maçlarına çıktı ve taraftarlara veda etti.

        Salah, Liverpool ile çıktığı son maçta Jones'un golünün asistini yaptı. Mısırlı yıldız, Steven Gerrard'ın rekorunu geride bıraktı ve Liverpool formasıyla Premier Lig'de en fazla asist yapan isim oldu. (93)

        Bu sonucun sezonu 60 puanla 5. sırada bitiren Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkı kazandı. 53 puanla 9. sıradaki Brentford ise Avrupa Kupaları'nda yer alma fırsatını kaçırdı.

