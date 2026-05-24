Liverpool: 1 - Brentford: 1 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Ligi'nin 38. ve son haftasında Liverpool, Brentford'u ağırladı. Anfield'ta oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Liverpool, Curtis Jones'ın golüyle 58. dakikada 1-0 öne geçti. Brentford'un beraberlik golünü 64. dakikada Kevin Schade attı.

SALAH VE ROBERTSON, LIVERPOOL'DA SON KEZ FORMA GİYDİ

Liverpool'da Muhammed Salah ve Andrew Robertson, son maçlarına çıktı ve taraftarlara veda etti.

Salah, Liverpool ile çıktığı son maçta Jones'un golünün asistini yaptı. Mısırlı yıldız, Steven Gerrard'ın rekorunu geride bıraktı ve Liverpool formasıyla Premier Lig'de en fazla asist yapan isim oldu. (93)

Bu sonucun sezonu 60 puanla 5. sırada bitiren Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkı kazandı. 53 puanla 9. sıradaki Brentford ise Avrupa Kupaları'nda yer alma fırsatını kaçırdı.