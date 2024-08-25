Liverpool: 2 - Brentford: 0 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nin 2. haftasında Liverpool, evinde Brentford'u 2-0 mağlup etti. Luis Diaz ve Mohamed Salah'ın golleriyle galip gelen Liverpool, sezona 2'de 2 yaparak başladı ve puanını 6'ya yükseltti. Brentford ise haftayı 3 puanla tamamladı.
İngiltere Premier Ligi'nin 2. haftasında Liverpool ile Brentford karşı karşıya geldi. Anfield'ta oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Liverpool oldu.
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 13'te Luis Diaz ve 70. dakikada Mohamed Salah attı.
Bu sonuçla birlikte Liverpool, ikinci maçını da kazanarak puanını 6 yaptı. Brentford ise 3 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Liverpool, Manchester United deplasmanına gidecek. Brentford, sahasında Southampton'ı ağırlayacak.