Liverpool: 2 - Newcastle United: 0 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Liverpool ile Newcastle United karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.
İngiltere Premier Lig'in 28. hafta karşılaşmasında Liverpool sahasında Newcastle United'ı ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Dominik Szoboszlai ve 63'te Alexis Mac Allister kaydetti.
Bu sonucun ardından Liverpool 67 puana yükseldi. Newcastle ise 44 puanda kaldı.
Ligin 28. haftasında Liverpool sahasında Southampton'ı ağırlayacak. Newcastle United ise deplasmanda West Ham United'la karşılaşacak.