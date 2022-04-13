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Liverpool - Benfica | Atletico Madrid - Manchester City | CANLI YAYIN

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son yarı finalistler belli oluyor! Liverpool, Benfica'yı, Atletico Madrid ise Manchester City'yi konuk ediyor

Liverpool - Benfica | Atletico Madrid - Manchester City | CANLI - Son dakika spor haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son yarı finalistler bu gece oynanacak maçlarla belli oluyor! Liverpool, 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Benfica'yı konuk ediyor. Atletico Madrid ise 1-0'lık dezavantajla sahaya çıkacağı maçta Manchester City'yi ağırlıyor.

LIVERPOOL - BENFICA MAÇININ CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ

LIVERPOOL: Alisson, Gomez, Konate, Matip, Tsimikas, Keita, Milner, Henderson, Jota, Diaz, Firmino

BENFICA: Vlachodimos, Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo, Taarabt, Weigl, Gonçalves, Ramos, Soares, Nunez

ATLETICO MADRID - MANCHCESTER CITY MAÇININ CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ

ATLETICO MADRID: Oblak, Llorenti, Savic, Felipe, Reinildo, Lodi, Kokę, Kondogbia, Lemar, Felix, Griezmann

MANCHESTER CITY: Emerson, Walker, Stones, Laporte, Cancelo, De Bruyne, Rodri, İlkay, Mahrez, Silva, Foden

ATLETICO MADRID - MANCHESTER CITY MAÇINA RAKAMLARLA BAKIŞ

  • Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi eleme turlarının ilk ayağını deplasmanda kaybettiği üç eşleşmenin ikisinde tur atlamayı başardı (2015/16; 3-2 vs Barcelona, 2014/15; 1-1 vs Bayer Leverkusen, penaltılar).
  • Avrupa kupalarında ilk kez Atletico Madrid'e konuk olmaya hazırlanan Manchester City, İspanyol ekiplerini ziyaret ettiği 11 karşılaşmanın üçünü kazandı (1B 7M). City, İspanya'daki son deplasman maçında Real Madrid'i 2-1 mağlup etti (Şubat 2020; 2-1).
  • Şampiyonlar Ligi'ndeki son yedi iç saha maçını kazanamayan Atletico Madrid (4B 3M), daha önceki 10 karşılaşmanın dokuzundan galibiyetle ayrılmıştı. İspanyol ekibi, turnuvada evindeki son galibiyetini Ekim 2020'de aldı (3-2 vs RB Salzburg).
  • Teknik direktörlük kariyerinde Atletico Madrid'e altı kez konuk olan Pep Guardiola (3G 3M), son ziyaretinde rakibine Bayern Münih ile 1-0 mağlup oldu (2015/16; Şampiyonlar Ligi).
  • Atletico Madrid, Manchester City'e konuk olduğu eleme turu ilk maçında şut çekemedi. 2003/04 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi'ndeki bir eleme turundaki iki karşılaşmada en düşük sayıda kalan takım 2014/15'te Shaktar Donetsk'ti (4 vs Bayern Münih). Bu dönemde bir eleme turunda isabetli şut çekemeyen tek takım ise Deportivo La Coruna (2003/04 vs Porto).

BENFICA - LIVERPOOL MAÇINA RAKAMLARLA BAKIŞ

  • Lisbon'da oynanan ilk maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Liverpool, daha önce Avrupa Kupası/Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'yı eleme turlarındaki iki karşılaşmayı da kazanarak elediği sezonları şampiyon olarak tamamladı (1977/78 & 1983/84).
  • Şampiyonlar Ligi eleme turlarında sadece iki takım Liverpool'u deplasmanda iki farkla mağlup etmeyi başardı: Benfica (2005/06; 0-2) & Chelsea (2008/09; 1-3).
  • Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz temsilcileriyle oynadığı son beş maçı kazanan Liverpool, bu karşılaşmaların üçünde kalesini gole kapattı ve toplam 16 gol attı. İngiliz ekibi, Benfica'ya mağlup olduğu Mart 2006'dan bu yana Portekiz ekiplerini ağırladığı dokuz karşılaşmanın hiçbirini kaybetmedi (7G 2B).
  • Şampiyonlar Ligi eleme turlarında ilk ayağını kazandığı son 12 eşleşmede tur atlayan Liverpool, bu şekilde sadece 2001/02 sezonunda Bayer Leverkusen ile oynadığı çeyrek finalde turnuvaya veda etti (1-0 & 2-4).
  • Şampiyonlar Ligi deplasmanlarında oynadığı son dokuz maçın sadece birini kazanan Benfica (3B 5M), tek galibiyetini geçen ay Ajax'ı elediği eşleşmede aldı (1-0). Portekiz ekibi, turnuvada sadece Eylül-Ekim 2011'de üst üste iki dış saha galibiyeti aldı.

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