        Haberler Spor Futbol İngiltere Liverpool - Leeds United: 0-0 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Liverpool - Leeds United: 0-0 (MAÇ SONUCU)

        İngiltere Premier Lig'de zirvenin uzağında kalan Liverpool, 19. haftada konuk ettiği Leeds United ile 0-0 berabere kaldı. Kırmızılar, ligde 3 maç sonra puan kaybetti.

        Giriş: 01.01.2026 - 22:34 Güncelleme: 01.01.2026 - 22:34
        Liverpool, Leeds'e takıldı!
        İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Liverpool, sahasında Leeds United'ı konuk ederken, mücadele başladığı gibi 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

        Leeds savunmasını aşamayan Kırmızılar, ligde üç maç sonra puan kaybı yaşadı.

        Leeds ise Premier Lig'de yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.

        Liverpool bu sonuçla puanını 33'e çıkarıp haftayı 4. sırada tamamladı. Leeds ise 21 puanla 16. sırada yer aldı.

        İstanbul'da kar yağışı güzel görüntüler oluşturdu

        İstanbul'da yeni yılın ilk saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte, bazı ilçelerin özellikle yüksek kesimleri ile binaların çatıları beyaz örtüyle kaplandı.

