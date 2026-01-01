Liverpool - Leeds United: 0-0 (MAÇ SONUCU)
İngiltere Premier Lig'de zirvenin uzağında kalan Liverpool, 19. haftada konuk ettiği Leeds United ile 0-0 berabere kaldı. Kırmızılar, ligde 3 maç sonra puan kaybetti.
Giriş: 01.01.2026 - 22:34 Güncelleme: 01.01.2026 - 22:34
İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Liverpool, sahasında Leeds United'ı konuk ederken, mücadele başladığı gibi 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Leeds savunmasını aşamayan Kırmızılar, ligde üç maç sonra puan kaybı yaşadı.
Leeds ise Premier Lig'de yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.
Liverpool bu sonuçla puanını 33'e çıkarıp haftayı 4. sırada tamamladı. Leeds ise 21 puanla 16. sırada yer aldı.
