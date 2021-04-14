STAT: Anfield
SAAT: 22.00
YAYIN: beIN Sports 1
HAKEM: Björn Kuipers
LIVERPOOL: Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Ozan Kabak, Robertson; Fabinho, Milner, Wijnaldum; Mané, Firmino, Salah
TEKNİK DİREKTÖR: Jürgen Klopp
REAL MADRİD: Courtois; Valverde, Militao, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius
TEKNİK DİREKTÖR: Zinedine Zidane
Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Liverpool, Real Madrid'i konuk ediyor.
İki takım arasında oynanan ilk maçı İspanyol devi 3-1'lik skorla kazanmıştı.
Eşleşmede turu geçen taraf, yarı finalde bir diğer İngiliz temsilcisi Chelsea ile karşı karşıya gelecek.
FİNAL İSTANBUL'DA
Yarı final eşleşmelerinin ilk maçları 27-28 Nisan, rövanş karşılaşmaları ise 4-5 Mayıs'ta oynanacak.
29 Mayıs'taki final karşılaşması ise İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.
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